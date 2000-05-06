Раздел: Технологии
Xiaomi представила новый видеорегистратор
Xiaomi официально показал свою новинку.
Китайская компания выпустила новую модель автомобильного видеорегистратора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Бренд Xiaomi официально показал свою новинку - видеорегистратор с ночным режимом, позволяющим четко записывать происходящее в темное время суток при слабом освещении. Название новинки - DDPAI miniONE Dashcam, однако стоимость пока не известна.
Отмечается, что корпус девайся достаточно компактный, что позволит использовать новинку в любой модели автомобиля.
Читайте также: Xiaomi представила видеорегистратор с ночным видением
Также сообщается, что высокого качества съемки в ночное время удалось достичь благодаря специальным настройкам и физическим компонентам, встроенным в объектив.
Китайская компания выпустила новую модель автомобильного видеорегистратора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Бренд Xiaomi официально показал свою новинку - видеорегистратор с ночным режимом, позволяющим четко записывать происходящее в темное время суток при слабом освещении. Название новинки - DDPAI miniONE Dashcam, однако стоимость пока не известна.
Отмечается, что корпус девайся достаточно компактный, что позволит использовать новинку в любой модели автомобиля.
Читайте также: Xiaomi представила видеорегистратор с ночным видением
Также сообщается, что высокого качества съемки в ночное время удалось достичь благодаря специальным настройкам и физическим компонентам, встроенным в объектив.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
443
0
Оставьте свой комментарий