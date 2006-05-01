Раздел: Технологии
Xiaomi выпустили стабильную прошивку для Redmi Note 6 Pro
Разработчики Xiaomi наконец-то выпустили глобальную стабильную версию прошивки Android Pie для смартфона Redmi Note 6 Pro.
Обновление вышло с номером сборки MIUI 10.3.2.0.PEKMIXM и апрельским патчем безопасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gagadget.com.
Оно весит около 1.7 ГБ. В прошивке исправили некоторые недочёты, а также улучшили производительность и автономное время работы устройства. Кардинальных изменений в новом ПО нет, т.к. оболочка MIUI 10 уже содержит в себе все основные особенности «пирога».
Прошивку уже начали поэтапно распространять на смартфона по всему миру. Если вы ещё не получили OTA, то исходный файл можно скачать по ссылке и установить обновление через Recovery.
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Напомним, на прошлой неделе стабильную версию MIUI 10.3 получили бюджетники Redmi 6 и Redmi 6A.
Обновление вышло с номером сборки MIUI 10.3.2.0.PEKMIXM и апрельским патчем безопасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gagadget.com.
Оно весит около 1.7 ГБ. В прошивке исправили некоторые недочёты, а также улучшили производительность и автономное время работы устройства. Кардинальных изменений в новом ПО нет, т.к. оболочка MIUI 10 уже содержит в себе все основные особенности «пирога».
Прошивку уже начали поэтапно распространять на смартфона по всему миру. Если вы ещё не получили OTA, то исходный файл можно скачать по ссылке и установить обновление через Recovery.
Читайте также: Xiaomi готовит свой первый монитор
Напомним, на прошлой неделе стабильную версию MIUI 10.3 получили бюджетники Redmi 6 и Redmi 6A.
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