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Раздел: Технологии  
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Xiaomi выпустили стабильную прошивку для Redmi Note 6 Pro

Xiaomi выпустили стабильную прошивку для Redmi Note 6 ProРазработчики Xiaomi наконец-то выпустили глобальную стабильную версию прошивки Android Pie для смартфона Redmi Note 6 Pro.

Обновление вышло с номером сборки MIUI 10.3.2.0.PEKMIXM и апрельским патчем безопасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gagadget.com.

Оно весит около 1.7 ГБ. В прошивке исправили некоторые недочёты, а также улучшили производительность и автономное время работы устройства. Кардинальных изменений в новом ПО нет, т.к. оболочка MIUI 10 уже содержит в себе все основные особенности «пирога».

Прошивку уже начали поэтапно распространять на смартфона по всему миру. Если вы ещё не получили OTA, то исходный файл можно скачать по ссылке и установить обновление через Recovery.

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Напомним, на прошлой неделе стабильную версию MIUI 10.3 получили бюджетники Redmi 6 и Redmi 6A.
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 Теги: Android Pie, Redmi Note 6 Pro, Xiaomi

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Сегодня, 09:46 » Автор: Леся Сайко
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