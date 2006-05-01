Раздел: Технологии
WhatsApp ввел новую полезную функцию
WhatsApp начал платить деньги за просмотр рекламы.
Много лет назад американская корпорация Facebook стала владельцем мессенджера WhatsApp, и за этот срок она его значительно улучшила, хотя, конечно, не обошлось и без негативных новшеств. Так, с каждым днем в данном программном обеспечении будет все больше рекламы, а уже сейчас ее можно обнаружить при просмотре статуса какого-либо пользователя. Пойти на подобный шаг компания решила ради дополнительных доходов, ведь данное ПО для общения на постоянной основе используют более чем 1,4 млрд человек из различных стран мира, а значит мессенджер способен приносить десятки миллиардов долларов ежегодно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Впрочем, планы Facebook оказались сильно нарушены, а виной всему оказалось преследование со стороны правительств США и Европы. Дело в том, что данную компанию и все сервисы, которые ей принадлежат, обвиняют в незаконной передаче личных данных пользователей третьим лицам, а раскрывались они ради того, чтобы зарабатывать больше денег. В связи с этим американская корпорация, владеющая сервисами Instagram, WhatsApp и Facebook, решила пойти на неожиданный для всех шаг. Она начала платить деньги за просмотр рекламы и предоставление данных о себе.
Сегодня, 5 мая 2019 года, авторитетное издание The Wall Street Journal заявило о том, что внутри Facebook сейчас ведется активное тестирование проекта под названием Project Libra, целью которого является сбор личных данных пользователей и показ им рекламы на законных основаниях. В рамках этого самого проекта американская корпорация платит деньги тем, кто используют ее сервисы, а происходят выплаты в специальной фирменной криптовалюте, на выведение которой на мировой уровень компания намерена потратить около 1 млрд долларов, то есть громадную сумму денег.
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Переговоры о запуске такой криптовалюты уже ведутся с компаниями Visa, Mastercard и оператором платежей First Data, а нужна она в первую очередь для того, чтобы все пользователи Facebook, Instagram и Facebook получали деньги за просмотр рекламы в рамках проекта Project Libra. Сколько таких будет начисляться – неизвестно, но платить будут за просмотр рекламы, совершение различных покупок, участие в опросах, а также за выполнение других действий, вроде передачи данных о себе в руки третьих лиц, готовых заплатить за такие сведения, например, чтобы протестировав какую-то технологию. Все это станет реальностью для пользователей уже в 2019 году.
Много лет назад американская корпорация Facebook стала владельцем мессенджера WhatsApp, и за этот срок она его значительно улучшила, хотя, конечно, не обошлось и без негативных новшеств. Так, с каждым днем в данном программном обеспечении будет все больше рекламы, а уже сейчас ее можно обнаружить при просмотре статуса какого-либо пользователя. Пойти на подобный шаг компания решила ради дополнительных доходов, ведь данное ПО для общения на постоянной основе используют более чем 1,4 млрд человек из различных стран мира, а значит мессенджер способен приносить десятки миллиардов долларов ежегодно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Впрочем, планы Facebook оказались сильно нарушены, а виной всему оказалось преследование со стороны правительств США и Европы. Дело в том, что данную компанию и все сервисы, которые ей принадлежат, обвиняют в незаконной передаче личных данных пользователей третьим лицам, а раскрывались они ради того, чтобы зарабатывать больше денег. В связи с этим американская корпорация, владеющая сервисами Instagram, WhatsApp и Facebook, решила пойти на неожиданный для всех шаг. Она начала платить деньги за просмотр рекламы и предоставление данных о себе.
Сегодня, 5 мая 2019 года, авторитетное издание The Wall Street Journal заявило о том, что внутри Facebook сейчас ведется активное тестирование проекта под названием Project Libra, целью которого является сбор личных данных пользователей и показ им рекламы на законных основаниях. В рамках этого самого проекта американская корпорация платит деньги тем, кто используют ее сервисы, а происходят выплаты в специальной фирменной криптовалюте, на выведение которой на мировой уровень компания намерена потратить около 1 млрд долларов, то есть громадную сумму денег.
Читайте также: Xiaomi готовит флагман с тройной камерой и беспроводной зарядкой
Переговоры о запуске такой криптовалюты уже ведутся с компаниями Visa, Mastercard и оператором платежей First Data, а нужна она в первую очередь для того, чтобы все пользователи Facebook, Instagram и Facebook получали деньги за просмотр рекламы в рамках проекта Project Libra. Сколько таких будет начисляться – неизвестно, но платить будут за просмотр рекламы, совершение различных покупок, участие в опросах, а также за выполнение других действий, вроде передачи данных о себе в руки третьих лиц, готовых заплатить за такие сведения, например, чтобы протестировав какую-то технологию. Все это станет реальностью для пользователей уже в 2019 году.
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