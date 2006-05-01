Раздел: Технологии
Ученые сделали прорыв в квантовых вычислениях
Швейцарские ученые применили голографические технологии для шифрования информации.
Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли способ применить голограммы в создании квантового компьютера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
Команда воспользовалась квантовой природой взаимодействия между электронами и светом, чтобы разделить лучи с точки зрения энергии, сообщает Engadget.
Существующие методы для изучения света и извлечения трехмерной информации по своей природе ограничены размером длин волн. Швейцарским ученым удалось определить, как свет ведет себя за пределами длины волн, открывая дверь для кодирования квантовых данных в голографическом световом паттерне.
Это позволяет значительно повысить разрешение, которое может включать даже голографические фильмы с быстро движущимися объектами.
Эта идея находится на ранней стадии развития, и речь о использовании технологии в квантовых компьютерах не зайдет еще долго. Тем не менее, это намекает на будущее, где вы могли бы иметь безопасные, но небольшие квантовые процессоры.
Квантовым компьютером называют вычислительную систему, построенную на основе квантовой физики. В отличие от обычных компьютеров, в которые вычислительная единица бит может иметь лишь одно из двух значений (0 или 1), в квантовом компьютере используются кубиты, каждый из которых может одновременно быть и нулем и единицей.
Проще говоря, квантовый компьютер изначально мощнее, чем обычный, благодаря самой своей архитектуре.
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Проекты квантовых компьютеров уже есть у больших компаний вроде Google и IBM, но им удалось реализовать квантовые состояния лишь не доли секунды и этого явно недостаточно, чтобы превзойти вычислительные мощности классических компьютеров. Существующие квантовые компьютеры, как правило, представляют собой гигантские устройства размером с комнату.
Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли способ применить голограммы в создании квантового компьютера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
Команда воспользовалась квантовой природой взаимодействия между электронами и светом, чтобы разделить лучи с точки зрения энергии, сообщает Engadget.
Существующие методы для изучения света и извлечения трехмерной информации по своей природе ограничены размером длин волн. Швейцарским ученым удалось определить, как свет ведет себя за пределами длины волн, открывая дверь для кодирования квантовых данных в голографическом световом паттерне.
Это позволяет значительно повысить разрешение, которое может включать даже голографические фильмы с быстро движущимися объектами.
Эта идея находится на ранней стадии развития, и речь о использовании технологии в квантовых компьютерах не зайдет еще долго. Тем не менее, это намекает на будущее, где вы могли бы иметь безопасные, но небольшие квантовые процессоры.
Квантовым компьютером называют вычислительную систему, построенную на основе квантовой физики. В отличие от обычных компьютеров, в которые вычислительная единица бит может иметь лишь одно из двух значений (0 или 1), в квантовом компьютере используются кубиты, каждый из которых может одновременно быть и нулем и единицей.
Проще говоря, квантовый компьютер изначально мощнее, чем обычный, благодаря самой своей архитектуре.
Читайте также: В Сети показали качественные изображения Honor 20 Pro
Проекты квантовых компьютеров уже есть у больших компаний вроде Google и IBM, но им удалось реализовать квантовые состояния лишь не доли секунды и этого явно недостаточно, чтобы превзойти вычислительные мощности классических компьютеров. Существующие квантовые компьютеры, как правило, представляют собой гигантские устройства размером с комнату.
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