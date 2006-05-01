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Раздел: Технологии  
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Apple прекратила выпуск дешевых iPhone

Apple прекратила выпуск дешевых iPhone Речь идет об iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, уже лишенных поддержки обновлений.

Компания Apple прекратила выпуск своих самых дешевых моделей iPhone, которые признала устаревшими. Речь идет о моделях iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Это говорит о том, что едва ли стоит ожидать поддержку новой iOS на данные модели смартфонов.

Руководство компании посчитало, что эти гаджеты сильно устарели. Однако их владельцам пока отказывать в обслуживании не будут, учитывая, что комплектующие для устройств были изготовлены в достаточном количестве.

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При этом эксперты отметили, что несмотря на устарелость iPhone 6, он продолжает пользоваться спросом. Прежде всего среди тех, кто хочет купить свой первый iPhone.
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 Теги: Apple, iPhone

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