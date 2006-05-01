Раздел: Технологии
Apple прекратила выпуск дешевых iPhone
Речь идет об iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, уже лишенных поддержки обновлений.
Компания Apple прекратила выпуск своих самых дешевых моделей iPhone, которые признала устаревшими. Речь идет о моделях iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Это говорит о том, что едва ли стоит ожидать поддержку новой iOS на данные модели смартфонов.
Руководство компании посчитало, что эти гаджеты сильно устарели. Однако их владельцам пока отказывать в обслуживании не будут, учитывая, что комплектующие для устройств были изготовлены в достаточном количестве.
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При этом эксперты отметили, что несмотря на устарелость iPhone 6, он продолжает пользоваться спросом. Прежде всего среди тех, кто хочет купить свой первый iPhone.
Компания Apple прекратила выпуск своих самых дешевых моделей iPhone, которые признала устаревшими. Речь идет о моделях iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Это говорит о том, что едва ли стоит ожидать поддержку новой iOS на данные модели смартфонов.
Руководство компании посчитало, что эти гаджеты сильно устарели. Однако их владельцам пока отказывать в обслуживании не будут, учитывая, что комплектующие для устройств были изготовлены в достаточном количестве.
Читайте также: Появилась новая информация о флагмане Redmi
При этом эксперты отметили, что несмотря на устарелость iPhone 6, он продолжает пользоваться спросом. Прежде всего среди тех, кто хочет купить свой первый iPhone.
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