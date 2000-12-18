Саакашвили видели в "Борисполе" с женой и ребенком

В субботу, 23 декабря, около 8 утра в аэропорту "Борисполь" заметили лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.



Он был вместе с супругой, сыновьями и собакой, пишет



Фото прислали "Стране" очевидцы.



Скорее всего Саакашвили провожал свою семью. Сам Михо на вопрос "Страны", где он находится в данный момент (в 14-00 в воскресенье 24 декабря), сказал, что сидит в кафе в центре Киева.



Также он прислал селфи, на котором он с мокрой головой. В Киеве сейчас идет дождь.



Напомним, что ранее в Нидерландах подтвердили, что Сакашвили может получить паспорт этой страны.



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Также мы писали, что Михаил Саакашвили получил визу для воссоединения со своей семьей, которая живет в Нидерландах. Его супруга имеет гражданство этой страны.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Он был вместе с супругой, сыновьями и собакой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua Фото прислали "Стране" очевидцы.Скорее всего Саакашвили провожал свою семью. Сам Михо на вопрос "Страны", где он находится в данный момент (в 14-00 в воскресенье 24 декабря), сказал, что сидит в кафе в центре Киева.Также он прислал селфи, на котором он с мокрой головой. В Киеве сейчас идет дождь.Напомним, что ранее в Нидерландах подтвердили, что Сакашвили может получить паспорт этой страны.Также мы писали, что Михаил Саакашвили получил визу для воссоединения со своей семьей, которая живет в Нидерландах. Его супруга имеет гражданство этой страны.



