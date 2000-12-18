Раздел: Украина
Саакашвили видели в "Борисполе" с женой и ребенком
В субботу, 23 декабря, около 8 утра в аэропорту "Борисполь" заметили лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.
Он был вместе с супругой, сыновьями и собакой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Фото прислали "Стране" очевидцы.
Скорее всего Саакашвили провожал свою семью. Сам Михо на вопрос "Страны", где он находится в данный момент (в 14-00 в воскресенье 24 декабря), сказал, что сидит в кафе в центре Киева.
Также он прислал селфи, на котором он с мокрой головой. В Киеве сейчас идет дождь.
Напомним, что ранее в Нидерландах подтвердили, что Сакашвили может получить паспорт этой страны.
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Также мы писали, что Михаил Саакашвили получил визу для воссоединения со своей семьей, которая живет в Нидерландах. Его супруга имеет гражданство этой страны.
Он был вместе с супругой, сыновьями и собакой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Фото прислали "Стране" очевидцы.
Скорее всего Саакашвили провожал свою семью. Сам Михо на вопрос "Страны", где он находится в данный момент (в 14-00 в воскресенье 24 декабря), сказал, что сидит в кафе в центре Киева.
Также он прислал селфи, на котором он с мокрой головой. В Киеве сейчас идет дождь.
Напомним, что ранее в Нидерландах подтвердили, что Сакашвили может получить паспорт этой страны.
Читайте также: Саакашвили видели в одесской маршрутке
Также мы писали, что Михаил Саакашвили получил визу для воссоединения со своей семьей, которая живет в Нидерландах. Его супруга имеет гражданство этой страны.
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