Раздел: Украина
В Боисполе задержали гражданина РФ с фальшивым испанским паспортом
В международном аэропорту Борисполя пограничники задержали гражданина России с поддельной ID-картой гражданина Испании.
Россиянин регистрировался на рейс в Барселону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Кроме него задержаны еще двое иностранцев. Так, поддельным испанским паспортом воспользовался мужчина, который назвал себя гражданином Ирана. Он регистрировался на рейс в Милан.
А гражданин Узбекистана был задержан из-за поддельной визы Канады во время регистрации пассажиров на рейс Киев-Франкфурт.
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Ранее в аэропорту Борисполь задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске за терроризм. Он намеревался вылететь в Стамбул.
Россиянин регистрировался на рейс в Барселону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Кроме него задержаны еще двое иностранцев. Так, поддельным испанским паспортом воспользовался мужчина, который назвал себя гражданином Ирана. Он регистрировался на рейс в Милан.
А гражданин Узбекистана был задержан из-за поддельной визы Канады во время регистрации пассажиров на рейс Киев-Франкфурт.
Читайте также: На Донетчине задержали прокурора с паспортом боевика "ДНР
Ранее в аэропорту Борисполь задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске за терроризм. Он намеревался вылететь в Стамбул.
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