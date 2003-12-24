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Раздел: Украина  
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В Боисполе задержали гражданина РФ с фальшивым испанским паспортом

В Боисполе задержали гражданина РФ с фальшивым испанским паспортомВ международном аэропорту Борисполя пограничники задержали гражданина России с поддельной ID-картой гражданина Испании.

Россиянин регистрировался на рейс в Барселону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Кроме него задержаны еще двое иностранцев. Так, поддельным испанским паспортом воспользовался мужчина, который назвал себя гражданином Ирана. Он регистрировался на рейс в Милан.

А гражданин Узбекистана был задержан из-за поддельной визы Канады во время регистрации пассажиров на рейс Киев-Франкфурт.

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Ранее в аэропорту Борисполь задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске за терроризм. Он намеревался вылететь в Стамбул.


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 Теги: Борисполь, гражданин РФ

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Сегодня, 19:23 » Автор: Татьяна Ларина
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Сейчас задержанные переданы сотрудникам МВД.


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