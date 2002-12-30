Аваков сообщил, сколько его жена получила за долю в Эспрессо

Министр внутренних дел рассказал, сколько его жена получила за свою долю в уставном капитале канала Эспрессо



Жена министра внутренних дел Арсена Авакова Инна продала свои 40% в уставном капитале телеканала Эспрессо за почти $2 млн. Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter, пишет



"За 40% долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банках, моя жена получила на счет в украинском банке $1 миллион 953 тысяч 708", - сообщил Аваков.



Ранее пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо уточнила, что бывший премьер продал свою долю в Эспрессо почти за $1,5 млн.



"Стоимость сделки с американской компанией Atmosphere Entertainment, созданной в штате Нью-Йорк, США - $1 млн 465 тыс 281", - написала она. По ее словам, опцион на приобретение доли в уставном капитале Аста Финанс был заключен в 2013 году.



Читайте также: Аваков сообщил, сколько раз на него покушались



Вчера стало известно, что Яценюк и Авакова продали свои доли в уставном капитале телеканала Эспрессо иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын депутата Константина Жеваго Иван. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жена министра внутренних дел Арсена Авакова Инна продала свои 40% в уставном капитале телеканала Эспрессо за почти $2 млн. Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net "За 40% долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банках, моя жена получила на счет в украинском банке $1 миллион 953 тысяч 708", - сообщил Аваков.Ранее пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо уточнила, что бывший премьер продал свою долю в Эспрессо почти за $1,5 млн."Стоимость сделки с американской компанией Atmosphere Entertainment, созданной в штате Нью-Йорк, США - $1 млн 465 тыс 281", - написала она. По ее словам, опцион на приобретение доли в уставном капитале Аста Финанс был заключен в 2013 году.Вчера стало известно, что Яценюк и Авакова продали свои доли в уставном капитале телеканала Эспрессо иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын депутата Константина Жеваго Иван.



