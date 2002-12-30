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Раздел: Украина  
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Аваков сообщил, сколько его жена получила за долю в Эспрессо

Аваков сообщил, сколько его жена получила за долю в ЭспрессоМинистр внутренних дел рассказал, сколько его жена получила за свою долю в уставном капитале канала Эспрессо
Жена министра внутренних дел Арсена Авакова Инна продала свои 40% в уставном капитале телеканала Эспрессо за почти $2 млн. Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net

"За 40% долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банках, моя жена получила на счет в украинском банке $1 миллион 953 тысяч 708", - сообщил Аваков.

Ранее пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо уточнила, что бывший премьер продал свою долю в Эспрессо почти за $1,5 млн.

"Стоимость сделки с американской компанией Atmosphere Entertainment, созданной в штате Нью-Йорк, США - $1 млн 465 тыс 281", - написала она. По ее словам, опцион на приобретение доли в уставном капитале Аста Финанс был заключен в 2013 году.

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Вчера стало известно, что Яценюк и Авакова продали свои доли в уставном капитале телеканала Эспрессо иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын депутата Константина Жеваго Иван.
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 Теги: Аваков, Эспрессо

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Сегодня, 19:48 » Автор: Татьяна Ларина
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