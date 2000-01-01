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Раздел: Украина  
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На Закарпатье киевлянин хотел провезти марихуану в банке из-под кофе

На Закарпатье киевлянин хотел провезти марихуану в банке из-под кофеПо данному факту возбуждено уголовное производство

Вчера вечером, 30 декабря, на стационарном посту "Нижние Ворота" полицейские совместно с пограничниками обнаружили у 21-летнего жителя Киева килограмм наркотического вещества, которое мужчина пытался ввезти на территорию Закарпатья под видом кофе. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"У полицейских вызвало подозрение поведение киевлянина 1996 года рождения, поэтому было принято решение обыскать транспортное средство молодого человека. В итоге в сумке были обнаружены баночки из-под кофе, в которые молодой человек упаковал около килограмма вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения. Вещество направили на экспертизу, но по предварительным выводам - это марихуана", - рассказала УНН Щеголева.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.
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 Теги: Закарпатье, марихуана

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Вчера, 22:40 » Автор: Татьяна Ларина
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