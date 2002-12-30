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Раздел: Украина  
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Убийство Ноздровской: новые подробности

Убийство Ноздровской: новые подробностиУтопление – наименее вероятная причина смерти юристки.

Найденная мертвой правозащитница Ирина Ноздровская, по предварительным данным экспертизы ее тела, умерла насильственной смертью; окончательно причина ее гибели будет установлена позже. Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, имеющиеся данные судмедэкспертизы позволяют исключить версию об изнасиловании юристки. "На ее теле нашли колото-резаные раны, на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти", - заявил Жукович.

Как отметил чиновник, окончательных результатов экспертизы пока еще нет, однако предварительно можно сказать, что утопление - наименее вероятная причина смерти Ноздровской.

Также Жукович опроверг слухи о том, что экс-глава Вышгородского райсуда Сергей Куприенко - дядя Дмитрия Россошанского, осужденного за ДТП 2015 года, в котором погибла сестра Ноздровской - якобы выехал с семьей в Россию. "Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере (по состоянию) на вчерашний вечер", - подчеркнул он.

Спикер облполиции добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, Украину не покидали.

Напомним, 1 января в Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской.

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Ход расследования по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской взят на особый контроль прокуратурой Киевской области.
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 Теги: Ноздровская, убийство

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Сегодня, 19:46 » Автор: Татьяна Ларина
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