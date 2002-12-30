Раздел: Украина
Ситуация в АТО: боевики 5 раз нарушили режим перемирия
Обстрелам подвергались Авдеевка, Марьинка, Широкино и Водяное
По состоянию на 18:00 3 января боевики на Донбассе 5 раз обстреливали позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Штаба АТО, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как сообщается, все нарушения режима перемирия, как и несколько последних дней, состоялись на Донецком направлении. В частности обстрелам гранатометами и крупнокалиберными пулеметами подверглись пригороды Авдеевки.
В окрестностях Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. С минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям недалеко от шахты Бутовка.
На Приазовье, у Водяного, оккупанты применили фактически весь арсенал пехотного вооружения - гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, но недалеко Широкино, захватчики нарушали прермирья из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.
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На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.
По состоянию на 18:00 3 января боевики на Донбассе 5 раз обстреливали позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Штаба АТО, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как сообщается, все нарушения режима перемирия, как и несколько последних дней, состоялись на Донецком направлении. В частности обстрелам гранатометами и крупнокалиберными пулеметами подверглись пригороды Авдеевки.
В окрестностях Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. С минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям недалеко от шахты Бутовка.
На Приазовье, у Водяного, оккупанты применили фактически весь арсенал пехотного вооружения - гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, но недалеко Широкино, захватчики нарушали прермирья из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.
Читайте также: Ситуация в АТО: боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня
На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.
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