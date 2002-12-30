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Раздел: Украина  
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Ситуация в АТО: боевики 5 раз нарушили режим перемирия

Ситуация в АТО: боевики 5 раз нарушили режим перемирия Обстрелам подвергались Авдеевка, Марьинка, Широкино и Водяное

По состоянию на 18:00 3 января боевики на Донбассе 5 раз обстреливали позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Штаба АТО, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как сообщается, все нарушения режима перемирия, как и несколько последних дней, состоялись на Донецком направлении. В частности обстрелам гранатометами и крупнокалиберными пулеметами подверглись пригороды Авдеевки.

В окрестностях Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. С минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям недалеко от шахты Бутовка.

На Приазовье, у Водяного, оккупанты применили фактически весь арсенал пехотного вооружения - гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, но недалеко Широкино, захватчики нарушали прермирья из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

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На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.
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 Теги: АТО, боевики

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Сегодня, 20:10 » Автор: Татьяна Ларина
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