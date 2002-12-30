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Раздел: Украина  
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В Украине появился мировой портовый оператор

В Украине появился мировой портовый операторP&O Maritime в январе 2018 года начала работать в Украине.

Компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, в январе 2018 года начала работать в Украине. Об этом в четверг, 4 января, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту Южный – компания приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Соинвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital. Сумма сделки не разглашается.

Договор о приобретении контроля и управления был подписан после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОАЭ.

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В рамках этого визита руководитель DP World Group подтвердил намерения компании инвестировать в портовую отрасль Украины, и спустя месяц подтвердил это на деле.
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 Теги: Украина, мировой портовый оператор

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Сегодня, 20:16 » Автор: Наталия Невская
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