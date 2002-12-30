В Украине появился мировой портовый оператор

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На официальном сайте сети немецких гипермаркетов Praktiker Group, которая занимается продажей строительных материалов, сообщается о том, что к концу текущего года группа собирается уйти с украинского рынка. Соответствующее решение было принято гендиректором во время съезда акционеров 29 мая. Во время своего выступления глава