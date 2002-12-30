Смертельное ДТП в Харькове: один из участников сделал заявление

Дронов останется под стражей до 10 февраля



Участник смертельного ДТП 18 октября в Харькове, водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, отказался оспаривать решение суда, который назначил ему арест до 10 февраля 2018 года. Об этом в четверг, 4 января, сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области, пишет



"До начала апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление в порядке ч. 1 ст. 403 УПК Украины об отказе от поданной им апелляционной жалобы. Аналогичного содержания заявление подано и адвокатом Геннадия Дронова", – говорится в сообщении.



По результатам рассмотрения ходатайства коллегия судей приняла решение о закрытии апелляционного производства.



Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.



Во время заседания главная подозреваемая по делу, 20-летняя Елена Зайцева, признала себя виновной в произошедшем, а 49-летнему Геннадию Дронову стало плохо на скамье подсудимых.



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Напомним, 18 октября на перекрестке ул. Сумской и пер. Мечникова столкнулись автомобиль Lexus, которым управляла Елена Зайцева, и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов. В результате чего первое авто буквально смело пешеходов, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. Пять человек погибли на месте, позже в больнице скончалась шестая пострадавшая. Еще пять пешеходов получили травмы разной степени тяжести. Сразу же после трагедии Зайцеву взяли под стражу за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора. А спустя почти три недели суд решил надеть наручники и на Геннадия Дронова, которого винят в проезде перекрестка на желтый сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Также в суде учли и доводы прокуратуры, что водитель "немца" может скрыться либо оказывать давление на свидетелей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Участник смертельного ДТП 18 октября в Харькове, водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, отказался оспаривать решение суда, который назначил ему арест до 10 февраля 2018 года. Об этом в четверг, 4 января, сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "До начала апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление в порядке ч. 1 ст. 403 УПК Украины об отказе от поданной им апелляционной жалобы. Аналогичного содержания заявление подано и адвокатом Геннадия Дронова", – говорится в сообщении.По результатам рассмотрения ходатайства коллегия судей приняла решение о закрытии апелляционного производства.Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.Во время заседания главная подозреваемая по делу, 20-летняя Елена Зайцева, признала себя виновной в произошедшем, а 49-летнему Геннадию Дронову стало плохо на скамье подсудимых.Напомним, 18 октября на перекрестке ул. Сумской и пер. Мечникова столкнулись автомобиль Lexus, которым управляла Елена Зайцева, и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов. В результате чего первое авто буквально смело пешеходов, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. Пять человек погибли на месте, позже в больнице скончалась шестая пострадавшая. Еще пять пешеходов получили травмы разной степени тяжести. Сразу же после трагедии Зайцеву взяли под стражу за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора. А спустя почти три недели суд решил надеть наручники и на Геннадия Дронова, которого винят в проезде перекрестка на желтый сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Также в суде учли и доводы прокуратуры, что водитель "немца" может скрыться либо оказывать давление на свидетелей.



