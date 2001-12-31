Раздел: Украина
В церквях Украины идут праздничные богослужения
По случаю Рождества Христова в церквях по всей Украине начались праздничные богослужения
Ранее правоохранители сообщали, что богослужение в сочельник запланированы почти в 14 тысячах церквей по всей Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Предварительно участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут почти 5 млн граждан.
Предполагалось, что наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
Публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей.
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Напомним, 6 января Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.
Ранее правоохранители сообщали, что богослужение в сочельник запланированы почти в 14 тысячах церквей по всей Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Предварительно участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут почти 5 млн граждан.
Предполагалось, что наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
Публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей.
Читайте также: Какие празднования пройдут в Киеве на Пасху
Напомним, 6 января Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.
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