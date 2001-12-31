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Раздел: Украина  
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В церквях Украины идут праздничные богослужения

В церквях Украины идут праздничные богослуженияПо случаю Рождества Христова в церквях по всей Украине начались праздничные богослужения

Ранее правоохранители сообщали, что богослужение в сочельник запланированы почти в 14 тысячах церквей по всей Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Предварительно участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут почти 5 млн граждан.

Предполагалось, что наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей.

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Напомним, 6 января Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.
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 Теги: Рождество, Украина

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Сегодня, 20:26 » Автор: Татьяна Ларина
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