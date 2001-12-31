В церквях Украины идут праздничные богослужения

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Сегодня во Львове состоялись торжества по вынесению и установке Рождественского Дидуха

16 тысяч милиционеров будут охранять покой украинцев на Рождество. Особое внимание будет уделено общественным местам. К охране общественного порядка во время празднования Рождества Христова в Украине привлекается более 16 тыс. правохранителей, которые особое внимание уделять охране общественного порядка возле церквей, где