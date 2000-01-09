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Раздел: Украина  
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Штаб АТО: за сутки погибло трое военнослужащих

Штаб АТО: за сутки погибло трое военнослужащихЕще четверо бойцов пострадали.

Прошедшие сутки отличились определенным обострением ситуации в районе проведения АТО. Российско-оккупационные войска продолжили нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, в том числе из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении, в темное время суток, боевиками были обстреляны из минометов различных калибров укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Троицкого. Особую огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому агрессор неоднократно, как днем, так и вечером, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа враг обстреливал наши позиции из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров. Исходя из того, что в последнем случае обстрелы захватчиков имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских воинов, наши защитники были вынуждены подавить огневую активность оккупантов из вооружения запрещенного минскими договоренностями.

На Донецком направлении противник нарушал договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецка и шахты Бутовка.

Всего за прошлые сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные дали агрессору адекватный ответ.

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К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один - получил боевую травму.

Штаб АТО: за сутки погибло трое военнослужащих
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 Теги: АТО, погибшие

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Сегодня, 09:10 » Автор: Богдан Процив
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