Раздел: Украина
В зоне АТО погиб украинский военный
За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков.
Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганского. В последнем случае наши воины были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Также, из крупнокалиберных пулеметов, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие у Новозвановки.
На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь оккупанты активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкино, Гнутово и Лебединского. Кроме того, из гранатометов различных видов были обстреляны защитники Песков.
Следует отметить, что за прошедшие сутки агрессор продолжал осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, запрещены к применению минскими договоренностями, были зафиксированы на разных участках линии соприкосновения в семи случаях.
В общем, за минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков.
Читайте также: Штаб АТО показал актуальную карту боевых действий на Донбассе
К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое - получили боевые травмы.
Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганского. В последнем случае наши воины были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Также, из крупнокалиберных пулеметов, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие у Новозвановки.
На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь оккупанты активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкино, Гнутово и Лебединского. Кроме того, из гранатометов различных видов были обстреляны защитники Песков.
Следует отметить, что за прошедшие сутки агрессор продолжал осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, запрещены к применению минскими договоренностями, были зафиксированы на разных участках линии соприкосновения в семи случаях.
В общем, за минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков.
Читайте также: Штаб АТО показал актуальную карту боевых действий на Донбассе
К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое - получили боевые травмы.
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