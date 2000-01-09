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В зоне АТО погиб украинский военный

В зоне АТО погиб украинский военныйЗа минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков.

Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганского. В последнем случае наши воины были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Также, из крупнокалиберных пулеметов, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие у Новозвановки.

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь оккупанты активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкино, Гнутово и Лебединского. Кроме того, из гранатометов различных видов были обстреляны защитники Песков.

Следует отметить, что за прошедшие сутки агрессор продолжал осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, запрещены к применению минскими договоренностями, были зафиксированы на разных участках линии соприкосновения в семи случаях.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков.

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К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое - получили боевые травмы.

В зоне АТО погиб украинский военный
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 Теги: АТО, обстрелы

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Сегодня, 09:11 » Автор: Богдан Процив
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