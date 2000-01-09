Раздел: Украина
Скандал вокруг исторического здания в Киеве: новые подробности
В Киеве 12 января временно прекратили демонтаж памятника культурного наследия на улице Хорива, 2 на Подоле.
Столичные активисты, защищающие историческое строение, считают, что это случилось потому, что они вовремя подняли тревогу, а в медиа появилось несколько публикаций о произволе застройщиков. В частности, на сайте "24" был опубликован блог "В Киеве незаконно разрушают исторический дом", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Напомним, ранее неизвестные начали разбирать историческое здание на Подоле, которое входит в перечень памятников культурного наследия. Об этом 7 января сообщал активист Дмитрий Перов: "На улице Хорива, 2 рядом с церковью Николая Притиска сносят сразу два дома с охранным статусом памятников истории и культуры. Стенд с описанием работ и проектом отсутствует. Демонтаж осуществляют лица без опознавательных знаков, свои действия объяснить отказываются".
Общественность написала заявление в правоохранительные органы, однако несколько дней полиция не реагировала на вызовы, аргументируя отказ отсутствием патрулей. Активисты планировали пикетировать Киевсовет. 12 января стало известно, что полиция приостановила строительство. За незаконный демонтаж злоумышленникам грозит уголовная ответственность – ограничение свободы до трех лет.
Худшие предположения подтвердились. В КГГА сообщили, что застройщик – ООО "Ландыш" – уже вооружился решением суда об исключении зданий из перечня памятников. Поскольку в реестр записан комплекс из трех домов, представитель управления сказал, что только одно сооружение осталась в статусе. На мой вопрос: не то ли, что во дворе разобрано уже как год – он не смог ответить,
– сообщает активист Антон Короб.
"Строительная мафия договаривается с государственными или коммунальными учреждениями, у которых эти дома на балансе, дальше их нагло крушит. Это делается, чтобы взять выводы институтов охраны памятников, что здание не представляет ценности. На этом основании с памятника снимают статус и мгновенно сносят. Тогда уголовной ответственности никто не несет", – объясняет эксперт Елена Терещенко.
Специалист отметила, что единственный выход из строительного беспредела – это общественное давление и общественный резонанс. Тогда контролирующие учреждения начнут заниматься вопросом, потому что бояться скандала.
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Активисты планируют идти на переговоры к священнику церкви Николая Притиска, которая расположена напротив исторического здания, чтобы заручиться поддержкой духовенства и прихожан.
Столичные активисты, защищающие историческое строение, считают, что это случилось потому, что они вовремя подняли тревогу, а в медиа появилось несколько публикаций о произволе застройщиков. В частности, на сайте "24" был опубликован блог "В Киеве незаконно разрушают исторический дом", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Напомним, ранее неизвестные начали разбирать историческое здание на Подоле, которое входит в перечень памятников культурного наследия. Об этом 7 января сообщал активист Дмитрий Перов: "На улице Хорива, 2 рядом с церковью Николая Притиска сносят сразу два дома с охранным статусом памятников истории и культуры. Стенд с описанием работ и проектом отсутствует. Демонтаж осуществляют лица без опознавательных знаков, свои действия объяснить отказываются".
Общественность написала заявление в правоохранительные органы, однако несколько дней полиция не реагировала на вызовы, аргументируя отказ отсутствием патрулей. Активисты планировали пикетировать Киевсовет. 12 января стало известно, что полиция приостановила строительство. За незаконный демонтаж злоумышленникам грозит уголовная ответственность – ограничение свободы до трех лет.
Худшие предположения подтвердились. В КГГА сообщили, что застройщик – ООО "Ландыш" – уже вооружился решением суда об исключении зданий из перечня памятников. Поскольку в реестр записан комплекс из трех домов, представитель управления сказал, что только одно сооружение осталась в статусе. На мой вопрос: не то ли, что во дворе разобрано уже как год – он не смог ответить,
– сообщает активист Антон Короб.
"Строительная мафия договаривается с государственными или коммунальными учреждениями, у которых эти дома на балансе, дальше их нагло крушит. Это делается, чтобы взять выводы институтов охраны памятников, что здание не представляет ценности. На этом основании с памятника снимают статус и мгновенно сносят. Тогда уголовной ответственности никто не несет", – объясняет эксперт Елена Терещенко.
Специалист отметила, что единственный выход из строительного беспредела – это общественное давление и общественный резонанс. Тогда контролирующие учреждения начнут заниматься вопросом, потому что бояться скандала.
Читайте также: Резонансный скандал вокруг киевского театра: новые подробности
Активисты планируют идти на переговоры к священнику церкви Николая Притиска, которая расположена напротив исторического здания, чтобы заручиться поддержкой духовенства и прихожан.
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