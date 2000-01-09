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Раздел: Украина  
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Ситуация в АТО: боевики применили артиллерию

Ситуация в АТО: боевики применили артиллериюВпервые за перемирие позиции ВСУ обстреляли из артиллерии.

С начала суток вдоль линии разграничения сторон на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины со стороны сепаратистов. Впервые за время перемирия стреляли из артиллерии. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в одном случае украинские воины дали адекватный ответ.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного Минскими соглашениями вооружения укрепления Вооруженных сил Украины. Сегодня впервые за время перемирия оккупанты применили артиллерию", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении, отмечается в сводке, под обстрелом оказались позиции сил АТО вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов.

На Приазовье почти час продолжался обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь выпустили более двух десятков боеприпасов.

В этом же районе, вокруг Павлополя, сепаратисты вели огонь из тяжелых минометов.

"На других участках нашей обороны агрессор прибег к обстрелам наших позиций из 120-мм минометов и гранатометов неподалеку от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - около Каменки. Также из гранатометов разных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что за сутки в зоне АТО ранены два бойца.

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Напомним, 11 января в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский военный.
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 Теги: АТО, боевики

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Сегодня, 20:42 » Автор: Татьяна Ларина
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