В зоне АТО боевики обстреляли из гранатометов Луганское и Троицкое

В воскресенье напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабло.



В то же время, несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и далее нет, сообщает



"На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое", - говорится в сообщении.



На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на околицах Авдеевки. Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.



На других участках обороны ВСУ нарушений режима тишины не зафиксировано.



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Всего с начала суток вдоль линии разграничения зафиксированы 4 обстрела позиций украинских военных. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В то же время, несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и далее нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ "На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое", - говорится в сообщении.На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на околицах Авдеевки. Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.На других участках обороны ВСУ нарушений режима тишины не зафиксировано.Всего с начала суток вдоль линии разграничения зафиксированы 4 обстрела позиций украинских военных.



