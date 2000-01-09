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Раздел: Украина  
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В зоне АТО боевики обстреляли из гранатометов Луганское и Троицкое

В зоне АТО боевики обстреляли из гранатометов Луганское и ТроицкоеВ воскресенье напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабло.

В то же время, несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и далее нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на околицах Авдеевки. Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима тишины не зафиксировано.

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Всего с начала суток вдоль линии разграничения зафиксированы 4 обстрела позиций украинских военных.
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 Теги: АТО, боевики

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Сегодня, 20:33 » Автор: Татьяна Ларина
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