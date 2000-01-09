Раздел: Украина
В зоне АТО боевики обстреляли из гранатометов Луганское и Троицкое
В воскресенье напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабло.
В то же время, несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и далее нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на околицах Авдеевки. Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.
На других участках обороны ВСУ нарушений режима тишины не зафиксировано.
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Всего с начала суток вдоль линии разграничения зафиксированы 4 обстрела позиций украинских военных.
В то же время, несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и далее нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на околицах Авдеевки. Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.
На других участках обороны ВСУ нарушений режима тишины не зафиксировано.
Читайте также: В течение дня боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ
Всего с начала суток вдоль линии разграничения зафиксированы 4 обстрела позиций украинских военных.
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