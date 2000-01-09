Раздел: Украина
В зоне АТО украинские военные сбили российский беспилотник
Украинские военные сбили беспилотник РФ
В районе проведения АТО подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сбило БПЛА российского производства типа "Орлан-10".
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - отмечается в сообщении.
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"Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способный создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.
В районе проведения АТО подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сбило БПЛА российского производства типа "Орлан-10".
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - отмечается в сообщении.
Читайте также: В зоне АТО сбили российский беспилотник, - СМИ
"Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способный создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.
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