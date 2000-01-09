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Раздел: Украина  
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Ситуация на Донбассе остается сложной: двое бойцов АТО получили ранения

Ситуация на Донбассе остается сложной: двое бойцов АТО получили раненияЗа минувшие сутки боевики 6 раз нарушили перемирие.

Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливать из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении враг из минометов различных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО неподалеку Новолуганского. Обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты наших воинов в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

На Донецком направлении, в светлое время суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа «Орлан-10». С начала перемирия это уже третий сбитый беспилотник этого типа.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В двух случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь из вооружения не запрещенного минского договоренностями.

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В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинских учреждений и оказана необходимая врачебная помощь.

Ситуация на Донбассе остается сложной: двое бойцов АТО получили ранения
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 Теги: АТО, раненые

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Сегодня, 09:19 » Автор: Богдан Процив
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