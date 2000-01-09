Раздел: Украина
На Луганщине открыли новую лаву шахты
В ней находится около 150 тысяч тонн угля.
Запасы лавы оцениваются в 150 тысяч тонн угля, при работе с нагрузкой 100 тонн в сутки их хватит шахтерам примерно на четыре года
В подразделении предприятия Шахта Тошковская ГП Первомайскуголь ввели в эксплуатацию вторую западную обратную лаву пласта m3 гор. 486 м.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Ее длина составляет 200 м, длина выемочного поля – 560 м, мощность пласта – 1,05 м, запасы оцениваются в 150 тыс. тонн угля, очистной забой будет отрабатываться столбовой системой разработки по простиранию пласта", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что лава оснащена скребковым конвейером СП-202. Выемка угля производится с помощью отбойного молотка МО-2. Ожидается, что при работе с нагрузкой 100 тонн в сутки этих запасов шахтерам хватит примерно на четыре года.
Запасы лавы оцениваются в 150 тысяч тонн угля, при работе с нагрузкой 100 тонн в сутки их хватит шахтерам примерно на четыре года
В подразделении предприятия Шахта Тошковская ГП Первомайскуголь ввели в эксплуатацию вторую западную обратную лаву пласта m3 гор. 486 м.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Ее длина составляет 200 м, длина выемочного поля – 560 м, мощность пласта – 1,05 м, запасы оцениваются в 150 тыс. тонн угля, очистной забой будет отрабатываться столбовой системой разработки по простиранию пласта", – говорится в сообщении.
Читайте также: Каменку накрыли из гранатометов и пулеметов
Отмечается, что лава оснащена скребковым конвейером СП-202. Выемка угля производится с помощью отбойного молотка МО-2. Ожидается, что при работе с нагрузкой 100 тонн в сутки этих запасов шахтерам хватит примерно на четыре года.
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