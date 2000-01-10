Раздел: Украина
Позиции ВСУ были трижды обстреляны боевиками
В результате обстрелов жертв и пострадавших среди украинских военных нет.
Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабла, однако российско-оккупационные группировка не смогли в полной мере обеспечить режим перемирия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Зайцевого.
На Донецком направлении противник применил 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.
В общем, за минувшие сутки, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.
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В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабла, однако российско-оккупационные группировка не смогли в полной мере обеспечить режим перемирия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Зайцевого.
На Донецком направлении противник применил 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.
В общем, за минувшие сутки, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.
Читайте также: Стало известно, сколько в Украине зарегистрировано переселенцев
В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
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