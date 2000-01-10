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Раздел: Украина  
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Позиции ВСУ были трижды обстреляны боевиками

Позиции ВСУ были трижды обстреляны боевикамиВ результате обстрелов жертв и пострадавших среди украинских военных нет.

Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабла, однако российско-оккупационные группировка не смогли в полной мере обеспечить режим перемирия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Зайцевого.

На Донецком направлении противник применил 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

В общем, за минувшие сутки, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.

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В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Позиции ВСУ были трижды обстреляны боевиками
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 Теги: АТО, обстрелы

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Сегодня, 09:13 » Автор: Богдан Процив
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