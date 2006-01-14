Раздел: Украина
Боевики трижды открывали огонь по ВСУ на донецком направлении
Украинские военные не поддались на провокации.
Около часа сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных к боевому противостоянию в районе Новотроицкого.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Подразделения сепаратистов с начала суток в среду осуществили три обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песок. Из минометов такого же калибра обстреливались опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.
Кроме того, около часа сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных к боевому противостоянию в районе Новотроицкого.
Подразделения ВСУ ни в одном из этих случаев на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.
Читайте также: НАБУ задержало причастных к хищениям газа
На других участках фронта нарушений режима тишины не зафиксировано.
Около часа сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных к боевому противостоянию в районе Новотроицкого.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Подразделения сепаратистов с начала суток в среду осуществили три обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песок. Из минометов такого же калибра обстреливались опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.
Кроме того, около часа сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных к боевому противостоянию в районе Новотроицкого.
Подразделения ВСУ ни в одном из этих случаев на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.
Читайте также: НАБУ задержало причастных к хищениям газа
На других участках фронта нарушений режима тишины не зафиксировано.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
187
0
Оставьте свой комментарий