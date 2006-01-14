» » Боевики трижды открывали огонь по ВСУ на донецком направлении
Раздел: Украина  
0

Боевики трижды открывали огонь по ВСУ на донецком направлении

Боевики трижды открывали огонь по ВСУ на донецком направленииУкраинские военные не поддались на провокации.

Около часа сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных к боевому противостоянию в районе Новотроицкого.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Подразделения сепаратистов с начала суток в среду осуществили три обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песок. Из минометов такого же калибра обстреливались опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.

Кроме того, около часа сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных к боевому противостоянию в районе Новотроицкого.

Подразделения ВСУ ни в одном из этих случаев на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.

Читайте также: НАБУ задержало причастных к хищениям газа

На других участках фронта нарушений режима тишины не зафиксировано.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ВСУ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:47 » Автор: Наталия Невская
     187
     0

Похожие новости по теме

Украинские военные пострадали под Авдеевкой Украинские военные пострадали под Авдеевкой

За сутки украинские военные 10 раз открывали ответный огонь.

Украинские военные назвали самое Украинские военные назвали самое "горячее" направление в АТО

Относительное затишье наблюдается лишь на донецком направлении.

"Режим тишины" в АТО: активизировались вражеские снайперы

Военные утверждают, что не открывали ответный огонь.

Боевики 54 раза открывали огонь по бойцам АТО Боевики 54 раза открывали огонь по бойцам АТО

Огонь велся из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Боевики на Донбассе провоцируют военных на ответный огонь Боевики на Донбассе провоцируют военных на ответный огонь

В штабе АТО рассказали подробности обстрелов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх