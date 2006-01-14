Раздел: Украина
В зоне АТО погибли три украинских бойца
Еще пятеро получили ранения.
Российско-оккупационные группировки продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливали из запрещенного минскими договоренностями вооружения оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает СобКор.
На Луганском направлении боевики активизировались в темное время суток в районе Светлодарской дуги. Враг вел огонь из гранатометов различных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.
На Донецком направлении оккупанты нарушали договоренности о прекращении огня из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песков. Из минометов такого же калибра захватчики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецка, а из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали наших воинов в боевом противостоянии неподалеку Новотроицкого. Особую огневую активность противник также проявлял в пригороде Авдеевки. В частности, на подступах к этому прифронтовому городу, агрессор более часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия.
В общем, за минувшие сутки, российско-оккупационные группировки совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Украинские военнослужащие в двух случаях были вынуждены открывать огонь из вооружения, не запрещенного минскими соглашениями.
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В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один военнослужащий. Также с грустью сообщаем, что, за минувшие сутки, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва техники на мине, ранения несовместимые с жизнью получили двое наших воинов. Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы.
Российско-оккупационные группировки продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливали из запрещенного минскими договоренностями вооружения оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает СобКор.
На Луганском направлении боевики активизировались в темное время суток в районе Светлодарской дуги. Враг вел огонь из гранатометов различных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.
На Донецком направлении оккупанты нарушали договоренности о прекращении огня из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песков. Из минометов такого же калибра захватчики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецка, а из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали наших воинов в боевом противостоянии неподалеку Новотроицкого. Особую огневую активность противник также проявлял в пригороде Авдеевки. В частности, на подступах к этому прифронтовому городу, агрессор более часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия.
В общем, за минувшие сутки, российско-оккупационные группировки совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Украинские военнослужащие в двух случаях были вынуждены открывать огонь из вооружения, не запрещенного минскими соглашениями.
Читайте также: Боевики трижды открывали огонь по ВСУ на донецком направлении
В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один военнослужащий. Также с грустью сообщаем, что, за минувшие сутки, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва техники на мине, ранения несовместимые с жизнью получили двое наших воинов. Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы.
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