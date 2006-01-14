МВФ недоволен медреформой в Украине

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На сегодняшний день один месяц трудового стажа стоит почти 1,5 тысячи гривен.

В 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа, говорится в проекте Кабмина.