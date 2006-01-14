Раздел: Украина
Сутки в зоне АТО: пострадал один военный
Всего за минувшие сутки боевики два раза нарушили перемирие.
Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска, по темное время суток, все же обратились к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенной минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Также из миномета калибра 120-мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское.
В общем, за минувшие сутки, противник 2 раза нарушил режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали.
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В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен. В то же время, при проведении инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное.
Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска, по темное время суток, все же обратились к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенной минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Также из миномета калибра 120-мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское.
В общем, за минувшие сутки, противник 2 раза нарушил режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали.
Читайте также: В зоне АТО погибли три украинских бойца
В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен. В то же время, при проведении инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное.
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