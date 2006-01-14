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Раздел: Украина  
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Сутки в зоне АТО: пострадал один военный

Сутки в зоне АТО: пострадал один военныйВсего за минувшие сутки боевики два раза нарушили перемирие.

Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска, по темное время суток, все же обратились к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенной минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Также из миномета калибра 120-мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское.

В общем, за минувшие сутки, противник 2 раза нарушил режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали.

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В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен. В то же время, при проведении инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное.

Сутки в зоне АТО: пострадал один военный
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 Теги: АТО, ранения

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Сегодня, 09:41 » Автор: Богдан Процив
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