Из-за рака картофеля введен карантин на Буковине

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Розовую и фиолетовую картошку вывели в Украине

Ситуация в городе под контролем.

Запрет введен по причине возникших подозрений в фальсификации.

Граждане Македонии теперь могут приезжать в Украину без оформления визы на срок до 90 дней.