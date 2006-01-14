Раздел: Украина
Из-за рака картофеля введен карантин на Буковине
В городе Сторижинец Черновицкой области введен карантинный режим из-за рака картофеля.
Карантин введен на площади 0,05 га, говорится в распоряжении Старожинецкого городского совета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Сейчас утверждены мероприятия по локализации и ликвидации карантинного организма, среди которых -перемещение объектов регулирования из карантинной зоны при наличии карантинного сертификата и систематические обследования территории на выявление рака картофеля.
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Отметим, что рак картофеля не представляет большую опасность для человека. Зараженный картофель быстро портиться и приобретает далеко не товарный вид, но использовать такой картофель в качестве пищи для человека не рекомендуют.
Карантин введен на площади 0,05 га, говорится в распоряжении Старожинецкого городского совета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Сейчас утверждены мероприятия по локализации и ликвидации карантинного организма, среди которых -перемещение объектов регулирования из карантинной зоны при наличии карантинного сертификата и систематические обследования территории на выявление рака картофеля.
Читайте также: В одном из регионов России введен карантин по бешенству
Отметим, что рак картофеля не представляет большую опасность для человека. Зараженный картофель быстро портиться и приобретает далеко не товарный вид, но использовать такой картофель в качестве пищи для человека не рекомендуют.
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