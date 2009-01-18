Раздел: Украина
На Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков
В зоне АТО ни один украинский защитник не пострадал.
Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако, поздно вечером, около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.
На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.
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В результате обстрелов, в течение минувших суток, ни один украинский защитник не пострадал.
Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако, поздно вечером, около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
На Луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.
На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.
Читайте также: Боевикам передали женщину, которую помиловал Порошенко
В результате обстрелов, в течение минувших суток, ни один украинский защитник не пострадал.
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