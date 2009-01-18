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Раздел: Украина  
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На Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков

На Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиковВ зоне АТО ни один украинский защитник не пострадал.

Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако, поздно вечером, около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

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В результате обстрелов, в течение минувших суток, ни один украинский защитник не пострадал.
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 Теги: АТО, обстрелы

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Сегодня, 09:31 » Автор: Богдан Процив
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