Раздел: Украина
Россия будет пытаться обнаружить расположение «Джавелинов» в Украине, - генерал США
Решение США предоставить Украине летальное оружие не вызывало бурную реакцию в Европе и России.
Противотанковая система "Джавелин", предоставленная США Украине, – очень эффективное оружие. Поэтому Россия и боевики будут пытаться найти ее местонахождение. Ведь наличие у украинской стороны "Джавелинов" может изменить ход конфликта на Донбассе.
Об этом в ходе брифинга Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия) заявил генерал в отставке, бывший командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Голос Америки".
"Не знаю, как украинцы их ("Джавелины") используют, но убежден, что россияне будут отслеживать местонахождение "Джавелинов", потому что это очень эффективная система, которая может изменить то, как кто-то воспринимает ситуацию. Теперь россияне будут знать, что у Украины есть "Джавелины". Это, я считаю, заставит россиян, сепаратистов пересмотреть их действия", – убежден Ходжес.
По мнению военного, наличие в Украине "Джавелинов" заставит сепаратистов "Л/ДНР" отказаться от идеи захватывать время от времени небольшие прифронтовые территории, контролируемые украинской армией.
Но Ходжес отметил, что "Джавелин" – это не волшебная палочка, и все зависит от того, как украинцы ее используют.
"Джавелин" – это лучшая существующая противотанковая система индивидуального использования. Ключевой вопрос заключается в том, как украинцы решат использовать ее. Когда мы предоставляем военную систему другой стране, собственно оружие является частью целостного пакета, который включает подготовку. Это не волшебная палочка, но я считаю "Джавелин" чрезвычайно хорошим оружием,
– заявил генерал.
Кроме того, он отметил, что решение США предоставить Украине летальное оружие не вызывало бурную реакцию в Европе и России, чего опасалась предыдущая Администрация Соединенных Штатов.
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Откровенно говоря, я был удивлен отсутствием значительной реакции со стороны России или европейцев на решение США. Для меня это означает, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер очень хорошо поработал, чтобы гарантировать, что это решение не подорвет единство Альянса, – добавил Ходжес.
Противотанковая система "Джавелин", предоставленная США Украине, – очень эффективное оружие. Поэтому Россия и боевики будут пытаться найти ее местонахождение. Ведь наличие у украинской стороны "Джавелинов" может изменить ход конфликта на Донбассе.
Об этом в ходе брифинга Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия) заявил генерал в отставке, бывший командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Голос Америки".
"Не знаю, как украинцы их ("Джавелины") используют, но убежден, что россияне будут отслеживать местонахождение "Джавелинов", потому что это очень эффективная система, которая может изменить то, как кто-то воспринимает ситуацию. Теперь россияне будут знать, что у Украины есть "Джавелины". Это, я считаю, заставит россиян, сепаратистов пересмотреть их действия", – убежден Ходжес.
По мнению военного, наличие в Украине "Джавелинов" заставит сепаратистов "Л/ДНР" отказаться от идеи захватывать время от времени небольшие прифронтовые территории, контролируемые украинской армией.
Но Ходжес отметил, что "Джавелин" – это не волшебная палочка, и все зависит от того, как украинцы ее используют.
"Джавелин" – это лучшая существующая противотанковая система индивидуального использования. Ключевой вопрос заключается в том, как украинцы решат использовать ее. Когда мы предоставляем военную систему другой стране, собственно оружие является частью целостного пакета, который включает подготовку. Это не волшебная палочка, но я считаю "Джавелин" чрезвычайно хорошим оружием,
– заявил генерал.
Кроме того, он отметил, что решение США предоставить Украине летальное оружие не вызывало бурную реакцию в Европе и России, чего опасалась предыдущая Администрация Соединенных Штатов.
Читайте также: Боевики вели огонь из минометов на донецком направлении: ранен военный
Откровенно говоря, я был удивлен отсутствием значительной реакции со стороны России или европейцев на решение США. Для меня это означает, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер очень хорошо поработал, чтобы гарантировать, что это решение не подорвет единство Альянса, – добавил Ходжес.
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