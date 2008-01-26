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Раздел: Украина  
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Возгорание упавшего в Кременчуге вертолета ликвидировано

Возгорание упавшего в Кременчуге вертолета ликвидированоПредставители ГСЧС дежурят на месте происшествия, а следователи ожидают приезда комиссии из Киева.

Спасатели ликвидировали возгорание вертолета, который упал накануне в Кременчуге Полтавской области. Об этом в пятницу, 26 января, сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области Светлана Рыбалко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

"Ликвидация пожара была в 23:05. Но это не значит, что постоянно был открытый огонь: его буквально за полчаса ликвидировали, но из-под вертолета иногда пробивали искры, которые мы заливали. Полностью разобрать остатки конструкции вертолета мы не могли, потому что полиция произвела оформление этого события, сдвигать обломки нам не разрешали. После 23:00 остались на дежурстве 2 автомобиля и 8 человек личного состава", – сказала она.

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По словам Рыбалко, сейчас спасатели дежурят на месте происшествия, а следователи ожидают приезда комиссии из Киева.
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 Теги: вертолет, падение

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Сегодня, 10:04 » Автор: Богдан Процив
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