Раздел: Украина
Террористы Донбасса поспорили из-за угля
Появилась информация о новом конфликте между "ЛНР" и "ДНР".
Взаимоотношения между псевдореспубликами оккупированного Донбасса в очередной раз обострились. На этот раз камнем преткновения между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" стал уголь, а именно его поставки на Зуевскую ТЭС.
Об этом сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По его словам, нерешение этого вопроса может привести к остановке этой электростанции и вызвать энергетический кризис в ОРДЛО.
Как отметил Тымчук, на складских помещениях ОАО "Зуевская ТЭС" находится всего около 4 тысяч тонн угля (при необходимых до конца отопительного сезона 30 тысяч тонн), который является пригодным к полноценному использованию.
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"Эта ситуация сложилась вследствие наличия у "ЛНР" значительного долга перед "ДНР" за потребленную электроэнергию, что делает невозможным закупку необходимого количества угля. В связи с этим, на электростанции прибегают к смешиванию штатного угля с другими марками, не предназначенными для использования на ТЭС. Такие действия приводят к ускорению износа оборудования станции и последующего возникновения проблем с ее эксплуатацией (из-за аварийного отключения)", – объясняет политик.
Взаимоотношения между псевдореспубликами оккупированного Донбасса в очередной раз обострились. На этот раз камнем преткновения между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" стал уголь, а именно его поставки на Зуевскую ТЭС.
Об этом сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По его словам, нерешение этого вопроса может привести к остановке этой электростанции и вызвать энергетический кризис в ОРДЛО.
Как отметил Тымчук, на складских помещениях ОАО "Зуевская ТЭС" находится всего около 4 тысяч тонн угля (при необходимых до конца отопительного сезона 30 тысяч тонн), который является пригодным к полноценному использованию.
Читайте также: Сутки в зоне АТО: ранены двое военных
"Эта ситуация сложилась вследствие наличия у "ЛНР" значительного долга перед "ДНР" за потребленную электроэнергию, что делает невозможным закупку необходимого количества угля. В связи с этим, на электростанции прибегают к смешиванию штатного угля с другими марками, не предназначенными для использования на ТЭС. Такие действия приводят к ускорению износа оборудования станции и последующего возникновения проблем с ее эксплуатацией (из-за аварийного отключения)", – объясняет политик.
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