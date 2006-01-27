Раздел: Украина
В Украине за прошлый год совершено 31 заказное убийство, - МВД
Из каждых 10 убийств, совершенных в стране прошлом году, в девяти случаях установлена личность преступника, утверждают в Нацполиции.
За минувший 2017 год в Украине было совершено 31 убийство, которое имеет признаки заказного. Об этом в субботу, 27 января, сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В 1996 году 157 совершенных убийств имели признаки заказных. В 2016 году – 41. В 2017 году 31 убийство с признаками заказного было совершено в нашем государстве", – рассказал Князев на годовой итоговой коллегии министерства внутренних дел.
По его словам, из каждых десяти убийств, совершенных в 2017 году, в девяти случаях правоохранители установили личность преступника.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уровень безопасности граждан в Украине постепенно растет и обратного процесса уже не будет.
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Напомним, на этой неделе стало известно, что бывший гендиректор Укрспирта Михаил Лабутин готовил покушение на жизнь главы МВД Арсена Авакова.
За минувший 2017 год в Украине было совершено 31 убийство, которое имеет признаки заказного. Об этом в субботу, 27 января, сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В 1996 году 157 совершенных убийств имели признаки заказных. В 2016 году – 41. В 2017 году 31 убийство с признаками заказного было совершено в нашем государстве", – рассказал Князев на годовой итоговой коллегии министерства внутренних дел.
По его словам, из каждых десяти убийств, совершенных в 2017 году, в девяти случаях правоохранители установили личность преступника.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уровень безопасности граждан в Украине постепенно растет и обратного процесса уже не будет.
Читайте также: В Харькове раскрыли заказное убийство милиционера
Напомним, на этой неделе стало известно, что бывший гендиректор Укрспирта Михаил Лабутин готовил покушение на жизнь главы МВД Арсена Авакова.
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