Раздел: Украина
На дорогах Украины станет больше патрульных
В Украине за год количество патрульных вырастет в четыре раза. К декабрю 324 наряда будут контролировать 9 тысяч километров дорог.
В Украине до конца 2018 года будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции. Об этом в ходе годовой итоговой коллегии в субботу, 27 января, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, увеличение количества патрульных будет проходить в несколько этапов.
"Сейчас в учебных центрах 2 600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4 тысячи километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов", - подчеркнул министр.
"Такое количество патрульных сможет охватить более 9 тысяч километров дорог", - добавил он.
"В Украине заработают патрульные подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Они будут работать на разных участках, пока не будет освобожден полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда", - подчеркнул Аваков.
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Ранее сообщалось, что в МВД решили создать патрульную полицию Крыма.
В Украине до конца 2018 года будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции. Об этом в ходе годовой итоговой коллегии в субботу, 27 января, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, увеличение количества патрульных будет проходить в несколько этапов.
"Сейчас в учебных центрах 2 600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4 тысячи километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов", - подчеркнул министр.
"Такое количество патрульных сможет охватить более 9 тысяч километров дорог", - добавил он.
"В Украине заработают патрульные подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Они будут работать на разных участках, пока не будет освобожден полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда", - подчеркнул Аваков.
Читайте также: Для полицейских патрульных Донбасса закупят машины на 43 млн. грн.
Ранее сообщалось, что в МВД решили создать патрульную полицию Крыма.
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