На дорогах Украины станет больше патрульных

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В Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя

Глава Нацполиции заверил, что дорожная полиция – это не возвращение старого ГАИ.

Прием заявок на конкурсный набор в патрульной полиции стартует в Одессе - с 20 апреля, во Львове - с 27 апреля, в Харькове - с 5 мая.