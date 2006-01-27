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Раздел: Украина  
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В Киеве задержали "оборотня в погонах", прикрывавшего воров на Центральном ж/д вокзале

В Киеве задержали "оборотня в погонах", прикрывавшего воров на Центральном ж/д вокзалеЗадержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы

Столичная прокуратура задержала еще одного члена банды "оборотней в погонах", которая полгода крышевала воров на Центральном ж/д вокзале, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Это 38-летний ранее судимый мужчина, который совершал кражи на вокзале под прикрытием сотрудников Нацполиции. В номере одной из киевских гостиниц, где скрывался подозреваемый, обнаружили пакет с телефонными сим-картами, наркотики и марихуану", — сообщили в прокуратуре. Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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Напомним, в минувший четверг полиция задержала шестерых сотрудников полиции на станции "Киев-Пассажирский", под прикрытием которых воры ромской национальности обворовывали пассажиров. Возглавлял банду подполковник полиции, контролировавший работу карманников.

В Киеве задержали "оборотня в погонах", прикрывавшего воров на Центральном ж/д вокзале
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 Теги: Киев, полицейский

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Сегодня, 21:59 » Автор: Татьяна Ларина
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