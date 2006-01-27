Ситуация в АТО: на Донбассе сохраняется "режим тишины"

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О ситуации в зоне АТО.

В зоне АТО зафиксирован один обстрел

Отмечается, что боевики, начиная с полуночи, вели обстрел украинских позиций в луганском направлении.

В Минобороны и штабе АТО подтверждают, что с полуночи обстрелов не было.