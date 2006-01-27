Раздел: Украина
Ситуация в АТО: на Донбассе сохраняется "режим тишины"
В штабе подчеркнули, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины.
С начала суток 28 января вдоль всей линии столкновения на Донбассе продолжает сохраняться "режим тишины". Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго соблюдают минские договоренности", - говорится в сообщении. В штабе подчеркнули, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины.
"Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - заверили в штабе АТО.
Читайте также: Штаб АТО хочет ввести режим тишины на Донбассе
Как сообщалось, в течение минувших суток, 27 января, боевики осуществили один обстрел украинских позиций.
С начала суток 28 января вдоль всей линии столкновения на Донбассе продолжает сохраняться "режим тишины". Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго соблюдают минские договоренности", - говорится в сообщении. В штабе подчеркнули, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины.
"Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - заверили в штабе АТО.
Читайте также: Штаб АТО хочет ввести режим тишины на Донбассе
Как сообщалось, в течение минувших суток, 27 января, боевики осуществили один обстрел украинских позиций.
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