» » Ситуация в АТО: на Донбассе сохраняется "режим тишины"
Раздел: Украина  
0

Ситуация в АТО: на Донбассе сохраняется "режим тишины"

Ситуация в АТО: на Донбассе сохраняется "режим тишины" В штабе подчеркнули, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины.

С начала суток 28 января вдоль всей линии столкновения на Донбассе продолжает сохраняться "режим тишины". Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго соблюдают минские договоренности", - говорится в сообщении. В штабе подчеркнули, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины.

"Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - заверили в штабе АТО.

Читайте также: Штаб АТО хочет ввести режим тишины на Донбассе

Как сообщалось, в течение минувших суток, 27 января, боевики осуществили один обстрел украинских позиций.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: АТО, Донбасс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:23 » Автор: Татьяна Ларина
     79
     0

Похожие новости по теме

В зоне АТО с начала суток соблюдается режим тишины В зоне АТО с начала суток соблюдается режим тишины

О ситуации в зоне АТО.

Рождественское перемирие: боевики нарушили режим тишины Рождественское перемирие: боевики нарушили режим тишины

В зоне АТО зафиксирован один обстрел

Штаб АТО: боевики из пулеметов и гранатометов 12 раз нарушили режим тишины Штаб АТО: боевики из пулеметов и гранатометов 12 раз нарушили режим тишины

Отмечается, что боевики, начиная с полуночи, вели обстрел украинских позиций в луганском направлении.

"Режим тишины" с обстрелами: в штабе АТО рассказали о ситуации в Донбассе

Боевики обстреляли Новозвановку из 120-мм минометов.

Боевики соблюдают режим тишины Боевики соблюдают режим тишины

В Минобороны и штабе АТО подтверждают, что с полуночи обстрелов не было.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх