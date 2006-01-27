Раздел: Украина
В «ЛДНР» продолжается борьба за контроль финансовых потоков
Захарченко хочет установить монополию.
После "отставки" Плотницкого борьба в "ЛНР" за финансовые потоки теперь уже между нынешним лидером боевиков Пасичником и "министром внутренних дел" Корнетом не прекратилась. Более того, Пасечник пытается вытеснить из Луганска так называемых "донецких".
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Так называемый министр внутренних дел Корнет фактически является человеком Захарченко. Пасечник пытается отжать в Корнета угольную промышленность — законные шахты и копанки. Корнет развернул борьбу против Пасечника через незаконное производство табачной и ликеро-водочной продукции, так как главарь "ЛНР" хочет войти на территорию, контролируемую Захарченко, — говорит Снегирев.
Как подчеркивает эксперт, Захарченко хотел установить в "ЛДНР" свою монополию на мобильную связь, что, разумеется, не воспринимают в Луганске. Между "республиками" идет торговая война, связанная с поставками ликеро-водочных изделий, установленными таможенными пошлинами на линиях разграничения.
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"Старая донецкая команда в Луганске в лице Корнета пытается повлиять и на оборот угля в "ЛНР". По этой причине и возник конфликт между двумя псевдореспубликами. Корнет контролирует поставки на Зуевской ТЭС, из-за которой возникла ссора. А теперь все хочет контролировать нынешний главарь "ЛНР" Пасечник", — отметил Дмитрий Снегирев.
После "отставки" Плотницкого борьба в "ЛНР" за финансовые потоки теперь уже между нынешним лидером боевиков Пасичником и "министром внутренних дел" Корнетом не прекратилась. Более того, Пасечник пытается вытеснить из Луганска так называемых "донецких".
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Так называемый министр внутренних дел Корнет фактически является человеком Захарченко. Пасечник пытается отжать в Корнета угольную промышленность — законные шахты и копанки. Корнет развернул борьбу против Пасечника через незаконное производство табачной и ликеро-водочной продукции, так как главарь "ЛНР" хочет войти на территорию, контролируемую Захарченко, — говорит Снегирев.
Как подчеркивает эксперт, Захарченко хотел установить в "ЛДНР" свою монополию на мобильную связь, что, разумеется, не воспринимают в Луганске. Между "республиками" идет торговая война, связанная с поставками ликеро-водочных изделий, установленными таможенными пошлинами на линиях разграничения.
Читайте также: Боевики активизировались на Светлодарской дуге
"Старая донецкая команда в Луганске в лице Корнета пытается повлиять и на оборот угля в "ЛНР". По этой причине и возник конфликт между двумя псевдореспубликами. Корнет контролирует поставки на Зуевской ТЭС, из-за которой возникла ссора. А теперь все хочет контролировать нынешний главарь "ЛНР" Пасечник", — отметил Дмитрий Снегирев.
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