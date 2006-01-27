» » В «ЛДНР» продолжается борьба за контроль финансовых потоков
Раздел: Украина  
0

В «ЛДНР» продолжается борьба за контроль финансовых потоков

В «ЛДНР» продолжается борьба за контроль финансовых потоковЗахарченко хочет установить монополию.

После "отставки" Плотницкого борьба в "ЛНР" за финансовые потоки теперь уже между нынешним лидером боевиков Пасичником и "министром внутренних дел" Корнетом не прекратилась. Более того, Пасечник пытается вытеснить из Луганска так называемых "донецких".

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Так называемый министр внутренних дел Корнет фактически является человеком Захарченко. Пасечник пытается отжать в Корнета угольную промышленность — законные шахты и копанки. Корнет развернул борьбу против Пасечника через незаконное производство табачной и ликеро-водочной продукции, так как главарь "ЛНР" хочет войти на территорию, контролируемую Захарченко, — говорит Снегирев.

Как подчеркивает эксперт, Захарченко хотел установить в "ЛДНР" свою монополию на мобильную связь, что, разумеется, не воспринимают в Луганске. Между "республиками" идет торговая война, связанная с поставками ликеро-водочных изделий, установленными таможенными пошлинами на линиях разграничения.

Читайте также: Боевики активизировались на Светлодарской дуге

"Старая донецкая команда в Луганске в лице Корнета пытается повлиять и на оборот угля в "ЛНР". По этой причине и возник конфликт между двумя псевдореспубликами. Корнет контролирует поставки на Зуевской ТЭС, из-за которой возникла ссора. А теперь все хочет контролировать нынешний главарь "ЛНР" Пасечник", — отметил Дмитрий Снегирев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Захарченко, ЛДНР

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:38 » Автор: Богдан Процив
     73
     0

Похожие новости по теме

В В "ЛНР" объявилось новое руководство

Плотницкому отвели роль "уполномоченного от "ЛНР" по выполнению Минских соглашений".

Плотницкий рассказал о перестановках в «ЛНР» Плотницкий рассказал о перестановках в «ЛНР»

Главарь "ЛНР" назвал решение об отставке "министра" Корнета правильным.

Главарь Главарь "ДНР" Захарченко угрожает сорвать перемирие

Главарь боевиков выступил с новыми угрозами.

Главарь Главарь "ДНР" Захарченко потребовал встречи с Порошенко

Боевик заявил, что хочет вести переговоры с "равным по статусу".

Главари «ЛДНР» готовы заплатить $1 млн за ликвидацию друг друга, - Шкиряк Главари «ЛДНР» готовы заплатить $1 млн за ликвидацию друг друга, - Шкиряк

Захарченко договаривается об убийстве Плотницкого с специалистами ФСБ.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх