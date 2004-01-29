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Раздел: Украина  
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Погода на неделю: синоптики ошарашили украинцев свежим прогнозом

Погода на неделю: синоптики ошарашили украинцев свежим прогнозом Появился неожиданный прогноз до 4 февраля.

На протяжении недели в Украине ожидается оттепель, мокрый снег, дожди и сильные ветры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

В среду, 31 января, по стране будет облачно с прояснениями. На юге и западе - без осадков, на остальной территории местами небольшой мокрый снег.
В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
На востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Температура на протяжении суток -3...2 градуса. Днем на крайнем юге страны и Закарпатье 3-8 градусов тепла.
В Киеве будет облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, сильный ветер.
Температура ночью и днем - около нуля градусов.

В четверг, 1 февраля, по стране ожидается облачная погода с прояснениями.
Без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшие осадки, преимущественно дождь.
Температура ночью в западных областях - около нуля, на остальной территории 2...7 градусов мороза, на востоке до -10. Днем в западных и южных областях 4...9 градусов тепла, на остальной территории 1...6 градусов тепла, в восточных 0...-2 градуса.
В Киеве будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.Температура ночью -2...-4 градуса, днем 3...5 градусов.

В пятницу, 2 февраля, в Украине будет облачно с прояснениями. В западных областях умеренный, в северных небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков.
Температура ночью от -2 до -3 градусов, на востоке страны до -6 градусов. Днем 1...6 градусов, в южных регионах 6...9 градусов.
В Киеве будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью около нуля, днем 3...5 градусов.

В субботу, 3 февраля, в стране пройдет мокрый снег и дождь, лишь на западе и севере без осадков.
Температура ночью и днем от -2 до 4 градусов. На юге до 9 градусов тепла.
В Киеве ночью временами мокрый снег, днем сухо. Температура ночью около нуля, днем 1...3 градуса.

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В воскресенье, 4 февраля, на большей части территории ожидается мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.
Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем -2...3 градусов. В южных и восточных областях ночью около нуля, днем 1...6 градусов.
В Киеве - без осадков. Температура ночью -2...-4, днем 1...3 градуса
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Сегодня, 22:36 » Автор: Евгений Шевченко
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