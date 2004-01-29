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Раздел: Украина  
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В Виннице школьникам неожиданно привалила удача

В Виннице школьникам неожиданно привалила удача Обучение в школах приостановлено.

В Виннице с завтрашнего дня на карантин закрываются все школы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета, опубликованном во вторник, 30 января, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вести.

"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 (59%) - у детей до 18 лет, составляет.

За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека, из них 1840 детей.

"Постепенное повышение уровня заболеваемости отмечается начиная со второй недели текущего года", - указано в сообщении.

Ранее "Вести" сообщали о том, что петиция о закрытии школ в Киеве и области на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией набрала 10629 голосов, при минимально необходимых 10 000. Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киеврады рассмотреть данную электронную петицию в установленном порядке.

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Кроме того, жители столицы обращались к городским властям с просьбой ввести в учебных заведениях столицы карантин из-за вспышки кори. Соответствующая петиция была также зарегистрирована на сайте Киеврады. Однако пока она набрала лишь 851 голос. На что в КГГА заявили, что эпидемии кори в столице нет, поэтому карантин в школах не вводится.
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Сегодня, 22:58 » Автор: Евгений Шевченко
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