Раздел: Украина
В Виннице школьникам неожиданно привалила удача
Обучение в школах приостановлено.
В Виннице с завтрашнего дня на карантин закрываются все школы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета, опубликованном во вторник, 30 января, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вести.
"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля", - говорится в сообщении.
По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 (59%) - у детей до 18 лет, составляет.
За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека, из них 1840 детей.
"Постепенное повышение уровня заболеваемости отмечается начиная со второй недели текущего года", - указано в сообщении.
Ранее "Вести" сообщали о том, что петиция о закрытии школ в Киеве и области на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией набрала 10629 голосов, при минимально необходимых 10 000. Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киеврады рассмотреть данную электронную петицию в установленном порядке.
Читайте также: Украинцев предупредили о вспышке опасной болезни в конце февраля
Кроме того, жители столицы обращались к городским властям с просьбой ввести в учебных заведениях столицы карантин из-за вспышки кори. Соответствующая петиция была также зарегистрирована на сайте Киеврады. Однако пока она набрала лишь 851 голос. На что в КГГА заявили, что эпидемии кори в столице нет, поэтому карантин в школах не вводится.
В Виннице с завтрашнего дня на карантин закрываются все школы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета, опубликованном во вторник, 30 января, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вести.
"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля", - говорится в сообщении.
По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 (59%) - у детей до 18 лет, составляет.
За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека, из них 1840 детей.
"Постепенное повышение уровня заболеваемости отмечается начиная со второй недели текущего года", - указано в сообщении.
Ранее "Вести" сообщали о том, что петиция о закрытии школ в Киеве и области на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией набрала 10629 голосов, при минимально необходимых 10 000. Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киеврады рассмотреть данную электронную петицию в установленном порядке.
Читайте также: Украинцев предупредили о вспышке опасной болезни в конце февраля
Кроме того, жители столицы обращались к городским властям с просьбой ввести в учебных заведениях столицы карантин из-за вспышки кори. Соответствующая петиция была также зарегистрирована на сайте Киеврады. Однако пока она набрала лишь 851 голос. На что в КГГА заявили, что эпидемии кори в столице нет, поэтому карантин в школах не вводится.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
61
0
Оставьте свой комментарий