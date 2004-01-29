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Раздел: Украина  
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За неделю на Донбассе уничтожено несколько десятков боевиков

За неделю на Донбассе уничтожено несколько десятков боевиковЗа последнюю неделю оккупационные войска потеряли 20 боевиков.

Только за последнюю неделю оккупационные войска на Донбассе потеряли 20 боевиков. Об этом написал координатор центра "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По его данным, в так называемом 1 армейском корпусе боевиков "ДНР" потеряли 5 террористов. В 9 ошмсп мп, которое "дислоцируется" вблизи Новоазовска, – 9 ликвидированных. В 100 отдельной мотострелковой бригаде, возле Донецка – 1 боевик.

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В так называемом 2 армейском корпусе террористов "ЛНР" больше всего потерь было возле Брянки, – убиты 3 боевиков. В 2 отдельной мотострелковой бригаде, вблизи Луганска – 2 ликвидированных.
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 Теги: Донбасс, боевики

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Сегодня, 11:27 » Автор: Богдан Процив
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