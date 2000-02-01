Раздел: Украина
Генпрокуратура сообщила, когда начнет экстрадицию Гужвы
Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства.
Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадировать главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву. Об этом в четверг, 1 февраля заявил РИА Новости заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По его словам, это произойдет в том случае, если он будет объявлен в розыск и следствие обратится с соответствующим запросом.
Накануне издание Страна.ua в обращении к президенту Украины заявила о том, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".
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Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти уже выдали главреду документ о пребывании в стране.
Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадировать главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву. Об этом в четверг, 1 февраля заявил РИА Новости заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По его словам, это произойдет в том случае, если он будет объявлен в розыск и следствие обратится с соответствующим запросом.
Накануне издание Страна.ua в обращении к президенту Украины заявила о том, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".
Читайте также: В Донецкой области задержали украинского военного
Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти уже выдали главреду документ о пребывании в стране.
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