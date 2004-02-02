Раздел: Украина
Боевики не дают Vodafone восстановить связь на Донбассе
Вопрос восстановления мобильной связи обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.
В Донецке и области так и не была восстановлена связь мобильного оператора Vodafone, так как сепаратисты ДНР не дали гарантий безопасности работникам мобильного оператора Vodafone-Украина для проведения ремонтных работ. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По состоянию на 1 февраля 2018 гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", – говорится в заявлении.
"Вопрос восстановления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями", – подчеркнули в министерстве.
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Кроме того, в ведомстве сделали акцент на предоставлении украинской стороне безопасного доступа для ремонтных бригад в районе п. Оленевка, которые "починили бы технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины".
В Донецке и области так и не была восстановлена связь мобильного оператора Vodafone, так как сепаратисты ДНР не дали гарантий безопасности работникам мобильного оператора Vodafone-Украина для проведения ремонтных работ. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По состоянию на 1 февраля 2018 гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", – говорится в заявлении.
"Вопрос восстановления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями", – подчеркнули в министерстве.
Читайте также: Покушение на «министра обороны» «ДНР» было инсценированным, - политолог
Кроме того, в ведомстве сделали акцент на предоставлении украинской стороне безопасного доступа для ремонтных бригад в районе п. Оленевка, которые "починили бы технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины".
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