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Раздел: Украина  
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Боевики не дают Vodafone восстановить связь на Донбассе

Боевики не дают Vodafone восстановить связь на ДонбассеВопрос восстановления мобильной связи обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

В Донецке и области так и не была восстановлена связь мобильного оператора Vodafone, так как сепаратисты ДНР не дали гарантий безопасности работникам мобильного оператора Vodafone-Украина для проведения ремонтных работ. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По состоянию на 1 февраля 2018 гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", – говорится в заявлении.

"Вопрос восстановления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями", – подчеркнули в министерстве.

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Кроме того, в ведомстве сделали акцент на предоставлении украинской стороне безопасного доступа для ремонтных бригад в районе п. Оленевка, которые "починили бы технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины".
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 Теги: Vodafone, боевики

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Сегодня, 11:41 » Автор: Богдан Процив
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