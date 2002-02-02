В Украину не пустили одного из участников российского музыкального коллектива

Причиной задержания стало его выступление в 2016 году в Крыму.



Одного из участников российской группы "А Студио" не пустили в Украину. Музыкант был задержан в аэропорту "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Фарнборо-Киев". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы, передает интернет-издание



"Как выяснилось, мужчина является российским композитором и членом поп-группы "А'Студио", который в ноябре 2016 года с гастролями посещал ТОТ АР Крым. Сейчас российскому артисту запрещен въезд в Украину сроком на три года, через границу не пропущен и отправлен рейсом в Алматы", - сказано в официальной публикации по данному инциденту.



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Ранее сообщалось, что российского актера Игоря Лифанова внесли в базу данных "Миротворца". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Одного из участников российской группы "А Студио" не пустили в Украину. Музыкант был задержан в аэропорту "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Фарнборо-Киев". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Как выяснилось, мужчина является российским композитором и членом поп-группы "А'Студио", который в ноябре 2016 года с гастролями посещал ТОТ АР Крым. Сейчас российскому артисту запрещен въезд в Украину сроком на три года, через границу не пропущен и отправлен рейсом в Алматы", - сказано в официальной публикации по данному инциденту.Ранее сообщалось, что российского актера Игоря Лифанова внесли в базу данных "Миротворца".



