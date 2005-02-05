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Раздел: Украина  
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ОБСЕ констатирует сокращение расстояния между позициями сторон на Донбассе

ОБСЕ констатирует сокращение расстояния между позициями сторон на ДонбассеПо словам первого замглавы миссии ОБСЕ, в 2017 году число жертв среди мирного населения составило 478 человек.

ОБСЕ констатирует сокращение расстояния между позициями сторон на Донбассе в 2017 году. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в интервью Deutsche Welle, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Расстояние между позициями изменилось в 2017 году. Не в одном месте мы видели, что они приблизились друг к другу. Каждый раз, как стороны перемещают свои позиции ближе друг к другу, мы фиксируем увеличение напряжения, которое часто выливается в насилие", - отметил он.

По словам Хуга, в 2017 году количество жертв среди гражданского населения составило 478 человек, из которых были убиты 86, другие получили ранения. В 2016 году жертв было меньше - 442 человека, из которых 88 погибли.

"Их может быть больше, это только те, о которых мы смогли подтвердить информацию", - уточнил первый замглавы ОБСЕ.

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"В прошлом году мы зарегистрировали более 401 тысячи нарушений прекращения огня. Это впечатляющая цифра. Это должно измениться", - резюмировал Хуг.
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 Теги: ОБСЕ, Донбасс

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Сегодня, 12:23 » Автор: Богдан Процив
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