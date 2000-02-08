Раздел: Украина
Украинцев предупредили о возможных перебоях в электроснабжении
Тяжёлые погодные условия 8-9 февраля могут привести к обрыву высоковольтных кабелей.
Сильные снегопады могут привести к остановке движения транспорта и перебоям в электроснабжении по Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине 8-9 февраля ожидаются сложные погодные условия.
"Ночью 8 февраля в большинстве областей Правобережья - снег и мокрый снег, в южных и центральных областях - с дождем, днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях - сильный снег (прирост снежного покрова 8-10 см), в Черкасской и Кировоградской областях сильные мокрый снег и дождь , в Одесской и Николаевской областях сильный дождь. В северных и западных областях местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.
Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами - гололед, налипание мокрого снега.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье - отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Черниговской и Сумской до 10° мороза, на западе и юге страны около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.
Днем 8 февраля и в ночью 9 февраля в Киеве ожидается умеренный мокрый снег (прирост снежного покрова 5-10 см), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В течение 9 февраля: в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер - юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12, ночью на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью и днем 0-5° мороза; на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-6° тепла.
8 февраля в Украине и ночью 9 февраля усиление ветра до 15-20 м/с.
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"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", - предупреждают в ГСЧС.
Сильные снегопады могут привести к остановке движения транспорта и перебоям в электроснабжении по Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине 8-9 февраля ожидаются сложные погодные условия.
"Ночью 8 февраля в большинстве областей Правобережья - снег и мокрый снег, в южных и центральных областях - с дождем, днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях - сильный снег (прирост снежного покрова 8-10 см), в Черкасской и Кировоградской областях сильные мокрый снег и дождь , в Одесской и Николаевской областях сильный дождь. В северных и западных областях местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.
Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами - гололед, налипание мокрого снега.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье - отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Черниговской и Сумской до 10° мороза, на западе и юге страны около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.
Днем 8 февраля и в ночью 9 февраля в Киеве ожидается умеренный мокрый снег (прирост снежного покрова 5-10 см), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В течение 9 февраля: в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер - юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12, ночью на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью и днем 0-5° мороза; на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-6° тепла.
8 февраля в Украине и ночью 9 февраля усиление ветра до 15-20 м/с.
Читайте также: В посольстве США рассказали, как Украина помогла с запуском Falcon Heavy
"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", - предупреждают в ГСЧС.
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