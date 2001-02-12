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Раздел: Украина  
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В киевском аэропорту задержали российского байкера из клуба Ночные волки

В киевском аэропорту задержали российского байкера из клуба Ночные волкиБайкера задержали в Борисполе.

Пограничники в киевском международном аэропорту Борисполь не пропустили в Украину российского байкера по прозвищу Водяной из клуба Ночные волки. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 18 февраля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ Ночные волки по прозвищу Водяной", – говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года и заверили, что пограничники продолжают отслеживать людей, которые могут попытаться въехать в страну для дестабилизации обстановки на украинской территории.
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 Теги: Киев, Ночные волки

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Сегодня, 14:16 » Автор: Татьяна Шедько
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