Раздел: Украина
В киевском аэропорту задержали российского байкера из клуба Ночные волки
Байкера задержали в Борисполе.
Пограничники в киевском международном аэропорту Борисполь не пропустили в Украину российского байкера по прозвищу Водяной из клуба Ночные волки. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 18 февраля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ Ночные волки по прозвищу Водяной", – говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года и заверили, что пограничники продолжают отслеживать людей, которые могут попытаться въехать в страну для дестабилизации обстановки на украинской территории.
Пограничники в киевском международном аэропорту Борисполь не пропустили в Украину российского байкера по прозвищу Водяной из клуба Ночные волки. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 18 февраля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ Ночные волки по прозвищу Водяной", – говорится в сообщении.
Читайте также: В оккупированном Крыму продолжают уничтожать детские лагеря
В ведомстве отметили, что россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года и заверили, что пограничники продолжают отслеживать людей, которые могут попытаться въехать в страну для дестабилизации обстановки на украинской территории.
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