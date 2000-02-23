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Раздел: Украина  
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Эксперт рассказал, почему Украина правильно отреагировала на ситуацию в Крыму в 2014 году

Эксперт рассказал, почему Украина правильно отреагировала на ситуацию в Крыму в 2014 годуТак, политолог уверен, что иная реакция могла бы привести к печальным последствиям.

Экс-посол Литвы в Украине в 2010-2014 годах Пятрас Вайтекунас считает, что Украина не имела человеческих и материальных ресурсов, чтобы защищать Крым. По его мнению, то, что в Крыму не пролилась кровь, «стало успехом для Украины».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ru.krymr.com.

По его мнению, когда происходил захват Верховной Рады Крыма, украинская власть имела в лучшем случае 5-6 часов времени, чтобы отреагировать, но тогда «ни у кого не было такого опыта, и у страны не было человеческих, технических и материальных ресурсов».

«Верховный Совет Крыма захватили примерно в 4:00 утра, у вас было 5 часов до того, как начали собирать пророссийски настроенных граждан на массовый митинг. Все силовые действия после 9 утра были бы связаны с большими потерями мирного населения. Но для этого у вас не было сил. Большинство силовиков перешло на сторону оккупантов. В городах действовали диверсионно-разведывательные группы России», – отметил посол.

Также, по его мнению, президент России Владимир Путин склонялся к кровавому сценарию в Крыму – «кровь позволила бы скрыть причины начала войны».

«Чего Украине удалось избежать, но чем вы не гордитесь и на что вы не обращаете внимание, так это то, что в Крыму не пролилась кровь. Вам кажется, что вы сделали очень мало... Крым без крови стал успехом и спасением для Украины. Те, кто руководил страной в тот период, переиграли Путина, не дав ему возможности решить полномасштабную войну, к которой Украина тогда была совершенно не готова», – убежден Вайтекунас.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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 Теги: эксперт, Украина, Крым, война, Россия, аннексия, мнение

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Сегодня, 00:57 » Автор: Едгар Букмирза
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