Раздел: Украина
Резкое похолодание: в Украине ожидается до -25°
Холоднее всего будет в северных и восточных областях.
24 февраля, температура на севере страны снизится до -10...-15°. В начале недели ожидаются аномальные -23...-25° в северных и восточных областях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"Начало следующей недели, это 26-27 число, ночные температуры в северных областях, на Сумщине, Луганщине, Харьковщине могут достигать в пределах -20...-25°. Центральные области, западные - также температура будет в пределах -15....-22°", - рассказал синоптик Владислав Билык.
В КГГА предупредили, что 25 и 26 февраля в Киеве синоптики прогнозируют холодную погоду, температуру ночью -17...-19°, днем -10...-12°. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек.
27 и 28 февраля в столице сохранится холодная погода. 27 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег; 28 февраля умеренный снег.
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Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине сильно похолодает, в субботу почти по всей стране пройдет снег.
24 февраля, температура на севере страны снизится до -10...-15°. В начале недели ожидаются аномальные -23...-25° в северных и восточных областях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"Начало следующей недели, это 26-27 число, ночные температуры в северных областях, на Сумщине, Луганщине, Харьковщине могут достигать в пределах -20...-25°. Центральные области, западные - также температура будет в пределах -15....-22°", - рассказал синоптик Владислав Билык.
В КГГА предупредили, что 25 и 26 февраля в Киеве синоптики прогнозируют холодную погоду, температуру ночью -17...-19°, днем -10...-12°. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек.
27 и 28 февраля в столице сохранится холодная погода. 27 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег; 28 февраля умеренный снег.
Читайте также: Чиновник рассказал, сколько людей отказалось от гражданства Украины
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине сильно похолодает, в субботу почти по всей стране пройдет снег.
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