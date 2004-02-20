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Раздел: Украина  
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В Харькове полностью восстановили подачу тепла

В Харькове полностью восстановили подачу тепла Масштабную аварию устраняли в течение двух дней.

Об этом сообщает заместитель председателя ОГА Евгений Шахненко, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.

"Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме. В дома теплоноситель подали, но в разных зданиях по-разному идет развоздушивание и налаживание работы внутридомовых сетей, поэтому не везде отопление заработало", - сказал он.

Шахненко прогнозирует, что работы на внутридомовых сетях будут завершены до 13:00 понедельника.

В то же время по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 10:00 теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы Харькова уже обеспечено, постепенно восстанавливается теплоснабжение 62 многоэтажных жилых домов.

"Начато заполнение теплоносителем основной тепловой магистрали. Температура в квартирах поддерживается на уровне 12-14 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Функционируют 10 пунктов обогрева, в том числе 4 стационарных на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных ГСЧС.

Как известно, 25 февраля в 09:18 в результате повторных порывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остались без теплоснабжения 97 объектов: 81 многоэтажный жилой дом, 5 лечебных учреждений, 4 школы, 5 детских садов и 2 внешкольных учреждения.

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Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что до выяснения всех деталей не будут увольнять представителей "Харьковских тепловых сетей".
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 Теги: Харьков, отопление

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Сегодня, 14:12 » Автор: Евгений Шевченко
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