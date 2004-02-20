Раздел: Украина
В Харькове полностью восстановили подачу тепла
Масштабную аварию устраняли в течение двух дней.
Об этом сообщает заместитель председателя ОГА Евгений Шахненко, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.
"Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме. В дома теплоноситель подали, но в разных зданиях по-разному идет развоздушивание и налаживание работы внутридомовых сетей, поэтому не везде отопление заработало", - сказал он.
Шахненко прогнозирует, что работы на внутридомовых сетях будут завершены до 13:00 понедельника.
В то же время по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 10:00 теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы Харькова уже обеспечено, постепенно восстанавливается теплоснабжение 62 многоэтажных жилых домов.
"Начато заполнение теплоносителем основной тепловой магистрали. Температура в квартирах поддерживается на уровне 12-14 градусов тепла", - говорится в сообщении.
Функционируют 10 пунктов обогрева, в том числе 4 стационарных на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных ГСЧС.
Как известно, 25 февраля в 09:18 в результате повторных порывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остались без теплоснабжения 97 объектов: 81 многоэтажный жилой дом, 5 лечебных учреждений, 4 школы, 5 детских садов и 2 внешкольных учреждения.
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Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что до выяснения всех деталей не будут увольнять представителей "Харьковских тепловых сетей".
Об этом сообщает заместитель председателя ОГА Евгений Шахненко, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.
"Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме. В дома теплоноситель подали, но в разных зданиях по-разному идет развоздушивание и налаживание работы внутридомовых сетей, поэтому не везде отопление заработало", - сказал он.
Шахненко прогнозирует, что работы на внутридомовых сетях будут завершены до 13:00 понедельника.
В то же время по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 10:00 теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы Харькова уже обеспечено, постепенно восстанавливается теплоснабжение 62 многоэтажных жилых домов.
"Начато заполнение теплоносителем основной тепловой магистрали. Температура в квартирах поддерживается на уровне 12-14 градусов тепла", - говорится в сообщении.
Функционируют 10 пунктов обогрева, в том числе 4 стационарных на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных ГСЧС.
Как известно, 25 февраля в 09:18 в результате повторных порывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остались без теплоснабжения 97 объектов: 81 многоэтажный жилой дом, 5 лечебных учреждений, 4 школы, 5 детских садов и 2 внешкольных учреждения.
Читайте также: Из-за снегопадов и сильного ветра в Украине объявлено штормовое предупреждение
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что до выяснения всех деталей не будут увольнять представителей "Харьковских тепловых сетей".
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