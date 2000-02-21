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Раздел: Украина  
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До 2020 года под Киевом построят новый аэропорт

До 2020 года под Киевом построят новый аэропорт Об этих планах заявило Министерство инфраструктуры.


Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских перевозок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономическую Правду.

Стоимость проекта оценивается в 52 млн евро.

Пункт "Создание Международного аэропорта "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов" является первым пунктом среди наиболее приоритетных инвестиционных проектов в авиационной сфере.

Согласно документу, в течение 2018-2020 годов планируется реконструкция аэродрома, строительство перрона и мультимодального грузово-логистического комплекса, а также пассажирского терминала.

Кроме того, проектом предусматривается строительство спецстроений для ведения аэропортовой деятельности, установка радиотехнического оборудования, средств посадки и светосигнальной системы, создание системы водоотвода, очистительных сооружений, установка ограждения, сигнализации, приобретение техники и оборудования для содержания ВПП, строительство ангаров.

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Среди возможных источников финансирования - деньги из городского, областного, государственного бюджетов, средства частных инвесторов, льготное кредитование, гранты от международных финансовых организаций.
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 Теги: аэропорт, Белая Церковь

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Сегодня, 15:25 » Автор: Евгений Шевченко
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