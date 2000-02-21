До 2020 года под Киевом построят новый аэропорт

Об этих планах заявило Министерство инфраструктуры.





Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских перевозок, сообщает



Стоимость проекта оценивается в 52 млн евро.



Пункт "Создание Международного аэропорта "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов" является первым пунктом среди наиболее приоритетных инвестиционных проектов в авиационной сфере.



Согласно документу, в течение 2018-2020 годов планируется реконструкция аэродрома, строительство перрона и мультимодального грузово-логистического комплекса, а также пассажирского терминала.



Кроме того, проектом предусматривается строительство спецстроений для ведения аэропортовой деятельности, установка радиотехнического оборудования, средств посадки и светосигнальной системы, создание системы водоотвода, очистительных сооружений, установка ограждения, сигнализации, приобретение техники и оборудования для содержания ВПП, строительство ангаров.



Читайте также: В столкновениях под Верховной Радой пострадали двое полицейских



Среди возможных источников финансирования - деньги из городского, областного, государственного бюджетов, средства частных инвесторов, льготное кредитование, гранты от международных финансовых организаций. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских перевозок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономическую Правду Стоимость проекта оценивается в 52 млн евро.Пункт "Создание Международного аэропорта "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов" является первым пунктом среди наиболее приоритетных инвестиционных проектов в авиационной сфере.Согласно документу, в течение 2018-2020 годов планируется реконструкция аэродрома, строительство перрона и мультимодального грузово-логистического комплекса, а также пассажирского терминала.Кроме того, проектом предусматривается строительство спецстроений для ведения аэропортовой деятельности, установка радиотехнического оборудования, средств посадки и светосигнальной системы, создание системы водоотвода, очистительных сооружений, установка ограждения, сигнализации, приобретение техники и оборудования для содержания ВПП, строительство ангаров.Среди возможных источников финансирования - деньги из городского, областного, государственного бюджетов, средства частных инвесторов, льготное кредитование, гранты от международных финансовых организаций.



